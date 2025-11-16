我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約護理師發聲 籲簽訂公平合約

全球最富裕城市排行榜出爐 紐約只排第2名

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

高齡90歲的西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛在今年出版的新書《為無聲者發聲》中，首度揭示將轉世於自由之地。藏人行政中央駐台灣代表巴瓦．格桑堅參提出，如果達賴喇嘛轉世到台灣，中共如何面對？

格桑堅參於2020年12月被任命為藏人行政中央駐台灣代表，亦即台灣達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長。格桑堅參15日在「雪域論壇：2025尋找共同點」西藏國際研討會上表示，達賴喇嘛今年7月2日在印度達蘭薩拉確認，將會延續達賴喇嘛的轉世傳承。

達賴喇嘛同時確認，尋找、認證轉世之重任將由達賴喇嘛的「喇章—噶丹頗章信託基金」之董事會負責，由其諮詢藏傳佛教各宗派領袖，以及與歷代達賴喇嘛如影隨形般的護法眾等，按照歷史傳統尋訪、認證。

格桑堅參表示，一旦達賴喇嘛在流亡中圓寂，中共定會強行找出下一世達賴喇嘛，如同十世班禪於1989年1月28日凌晨圓寂後的情況。但達賴喇嘛已經清楚表示，他將轉世在一個自由、利益眾生的國度，這就完全排除會轉世在當前中共統治的地區。而由中共所認定的下一世達賴喇嘛，絕不會得到藏人與世人的認可，這點是非常清楚的。

格桑堅參在研討會最後更提出一個問題：如果達賴喇嘛轉世到台灣呢？中共將如何自圓其說？台灣是外國嗎？如果達賴喇嘛轉世在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）呢？中共不是一再強調阿魯納恰爾邦是中國固有領土？

阿魯納恰爾邦位於印度東北角，與南部的阿薩姆邦和納加蘭邦接壤，西臨不丹、東接緬甸，北與中國為鄰。中國一貫將之稱為「藏南」，宣稱對該邦大部分地區擁有主權，但印度政府多次明確否認北京這一主張。

格桑堅參說，第四世達賴喇嘛轉世在蒙古，第六世達賴喇嘛則轉世在今天的印度阿魯納恰爾邦。

第四世達賴喇嘛雲丹嘉措是迄今唯一出生於藏區之外的非藏族達賴喇嘛，於1589年出生在蒙古卻卡爾（Chokar）族的首領楚成曲傑，為成吉思汗後人；第六世達賴喇嘛倉央嘉措1683年3月1日出生於門．達旺地區，位於今日的印度阿魯納恰爾邦。

今年7月2日達賴喇嘛宣布將延續轉世制度，並指定唯一有權認定轉世靈童的單位後，中國外交部即於當日下午回應稱，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規以及宗教儀軌和歷史定制，在中國境內產生。

路透報導，中國官方宣稱其領導人有權批准達賴喇嘛的繼任者，並稱早在1793年清朝時期就已經舉行從「金瓶掣簽」中抽出轉世靈童名字的選拔儀式。

中國外交部發言人毛寧在當日例行記者會上表示，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規，並遵守宗教儀軌和歷史定制。但中國媒體一直未見相關報導，中國外交部官網的記者會文字實錄也未列出相關問答內容。

台灣達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參15日在一場研討會上提出一個問題：如果達...
台灣達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參15日在一場研討會上提出一個問題：如果達賴喇嘛轉世到台灣？（取材自達賴喇嘛西藏宗教基金會臉書）

達賴喇嘛 印度 中共

上一則

賴政府籲陸停止對日威脅 馬英九：兩岸問題自己談

下一則

大屋頂下／白色恐怖是一支迴旋鏢（上）：馬場町 鄭麗文刀口舔血

延伸閱讀

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷
美印關係緩和 川普：某個時點 會調降印度關稅

美印關係緩和 川普：某個時點 會調降印度關稅
川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅
印度爭辦2036年奧運 拆舊體育館建現代化體育城

印度爭辦2036年奧運 拆舊體育館建現代化體育城

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英