國民黨副主席張榮恭訪陸會台商 提「和陸興台」

記者屈彥辰／台北16日電
國民黨副主席張榮恭一行前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前往參拜的台商台胞進行座談。（圖／國民黨文傳會提供）
國民黨副主席張榮恭一行前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前往參拜的台商台胞進行座談。（圖／國民黨文傳會提供）

國民黨副主席張榮恭訪陸，前天會見上海市委書記陳吉寧、中共中央台辦主任宋濤後，昨前往江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，與一同前來參拜的台商台胞進行座談。張榮恭提出「和陸興台」概念表示，「和陸才能利民、共榮才能興台」。

國民黨表示，與會的台商台胞，大多來自長三角地區，還有從其他省市特地前來。在座談交流的過程中，主要與會者向張榮恭介紹了台商台胞們在大陸生活和發展的整體情況，反映了目前遇到的各種問題，也提出許多對於兩岸關係和國民黨的建議。大多數與會者固然對現今兩岸情勢感到憂慮，但也對當前國民黨的兩岸立場表示肯定，期許未來能夠有更多積極作為。

張榮恭首先表達對於慧聚天后宮長年推動兩岸文化交流的感謝，並表示近幾年台海情勢愈來愈緊張，導致台灣執政當局居然推出要在宮廟囤積彈藥，甚至連警察、學生都要被動員接受軍事訓練，已經到了危及台灣人民生命和財產安全的地步。由此可見，抗中絕對保不了台，只會變成統獨對決，造成兩岸兵凶戰危。

張榮恭認為，「和陸才能利民、共榮才能興台」，因此提出「和陸興台」的概念。他表示，國民黨會持續努力，還給台商台胞一個可以安心從事兩岸交流、台灣人民可以安居樂業、兩岸可以和平發展的環境。

國民黨指出，昨傍晚張榮恭一行已結束訪陸行程，晚間搭機返抵台北。

