日經亞洲專訪 國民黨主席鄭麗文：兩岸對話才能取代對抗

編譯茅毅／綜合報導
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

日經亞洲14日刊登對國民黨主席鄭麗文的長篇專訪。該專訪稱，她表明只要台北接受「九二共識」，即使有不同的解讀，那緊張將停止。這是她自1日就任以來首度接受外媒專訪，地點在國民黨中央黨部。

對於和中國大陸國家主席習近平的「鄭習會」，鄭麗文在專訪中強調，對話才能取代對抗，並避免與防止毀滅破壞。她願與習近平會面的前提是維護和平；她也有信心，兩岸絕對能和平化解所有分歧，前總統馬英九八年任內就已證明，比只是從事軍備競賽或增加軍事支出，這是一個更好的解方。

該專訪說，鄭麗文主張，唯有接受九二共識，而非將台灣的國防預算，在美國總統川普的催促下迅速增長，才將保障台灣的生存。

對賴清德總統承諾明年國防預算占國內生產毛額（GDP）逾3%、在2030年前至5%，她明言並不相信。她解釋說，此一增幅太高又太快，如此大的幅度無法真正保障台海安全。對為何台灣不應力求類似北約（NATO）國防預算水準的提問，她答道，北約的時間框架是「很久以後的事」，將近2035年，那時川普已卸任很久了。

該專訪稱，從鄭麗文的觀點，危及台灣未來的是民進黨和賴總統，而非北京。她表示，前總統蔡英文就任後拒絕接受九二共識，兩岸關係快速下墜至冰點；如今賴總統正快速進入「台獨法西斯的黑暗時代」。

鄭麗文說，在民進黨統治下，台灣有「綠色恐怖」，引發寒蟬效應。她指控賴總統控制媒體、中選會與司法系統，「那些不認同他支持獨立意識形態的人，都遭貼上親中支持者的標籤，為什麼台灣不能有主張統一的言論自由呢？」

鄭麗文還說，台灣至少九成的文化、歷史及血統來自中國；「這是為什麼我認為，說我們是中國人是非常自然的事」；民進黨正試圖使台灣去中國化，造成民眾困惑憂慮。該專訪稱，她的目標在於讓選民轉向，更接近國民黨的世界觀。有專家提到，盡管很多人將對她上述的世界觀提出質疑，但她的溝通能力且無懼處理敏感棘手話題可能是優勢。

該專訪稱，鄭麗文似乎承認，台灣在華府與北京間保持微妙的平衡，她並指責民進黨在這兩方面都搞錯方向。她認為，出於對爆發衝突的恐懼，華府才想將台積電搬到美國。她的方法之一是藉由恢復國共論壇消除這樣的恐懼；該論壇於2016年中斷。

對日本首相高市早苗，鄭麗文只說，恭喜她成為首相，並希望未來有更多女性參政。

國民黨副主席張榮恭訪陸會台商 提「和陸興台」

管制期間芬普尼蛋又流出4萬顆 問題畜牧場已送辦

