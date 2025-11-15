台美匯率聯合聲明 台前副閣揆稱好事：避免台資拋售美債

我的頻道

記者李人岳／台北15日電
中央銀行與美國財政部發布聯合聲明，承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公布一次。行政院前副院長施俊吉（圖）分析，台灣壽險業持有7000億美元美債，為避免壽險業拋售美債造成殖利率上升，美方必須穩定美國債市與股市。（本報資料照片）
台灣中央銀行昨晚與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，也承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公布一次。行政院前副院長施俊吉稱「這是一件好事」，他分析，台灣壽險業持有7000億美元美債，為避免壽險業拋售美債造成殖利率上升，美方必須穩定美國債市與股市。

央行昨晚罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，宣布已就匯率議題達成共識。央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，同時承諾從今年12月底開始，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。

近日頻頻發文關切台美經貿議題的施俊吉在臉書貼文指出：台美聯合發表聲明，而且是台灣的中央銀行與美國的財政部聯合發布，這絕對是空前之舉，也是石破天驚的一項行動。

他推測為什麼會有這項聯合聲明，原因有二：首先、 經濟學人表示根據大麥克指數，台幣嚴重低估，低估幅度高達55%，應該大幅升值。其次、 台幣如果升值，美國債市可能會崩盤，所以美國財政部必須出面安撫市場，避免台資大舉拋售美債。

施俊吉分析，根據金融時報5月分的報導：「在巔峰時期，台灣壽險公司每年購買超過500億美元的美國資產。如今，台灣持有的1.7兆美元外債中，約1兆美元屬於私人部門，其中7000億美元來自壽險公司。」

他進一步分析，若台幣每升值1元（例如從31比1，升值為30比1），台灣的壽險公司就會損失7000億台幣。而且只要對台幣有升值預期，壽險公司就會拋售以美元計價的美債，急速換成美金，再匯回台灣換成台幣，以避免或降低匯損。如此一來美元會波動、美債的殖利率也會上升（美債價格下跌）。

施俊吉指出，由於台資拋售美債的規模可以大到7000億美元「這比中國大量拋售美債還可怕」，所以美國財政部必須安撫市場，穩定美國債市與股市。

他強調，既然兩國已經就台幣的穩定性發表聯合聲明，經濟學人所引起的騷動會逐漸退潮。這證明台灣在美國的債券市場絕對不是微不足道的角色，我們不能妄自菲薄。

高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

新聞眼／朝野再不商討財源分配 搶錢惡鬥無限輪迴

