我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

記者屈彥辰／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」，是日本「存亡危機事態」的論述，引發議論。中華民國前總統馬英九今在臉書表示，最近看到高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發大陸方面強烈反應，他深感憂心，必須講幾句話。

馬英九說，第一，不同於過去日本首相對台海問題的謹慎，高市早苗發表「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海言論，在日本內部即有不同看法。前首相石破茂在廣播節目受訪，就對高市斷言提出警示，認為「不該下定論」，指出歷來日本政府在台海問題上，要更加慎重。

馬英九指出，第二，高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。今年是對日抗戰勝利暨台灣光復80周年，當年中華民族因日本侵略的傷痛尚未平復，在此敏感時刻，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，更加觸動了大陸內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益。

馬英九強調，第三，高市早苗也錯誤引用了「集體自衛權」的概念。在美日安保架構下，所謂日本「存亡危機事態」，必須與美國先商議，顯然高市早苗並未與美方溝通。也因此她此番爭議言論，美國並未支持，美國國務院僅重申反對片面改變現狀，美國總統川普甚至說「我們的盟友不一定是我們的朋友」。

馬英九提到，2012年8月5日，為緩和釣魚臺列嶼的緊張情勢，他在台北賓館出席外交部舉辦的「中日和約生效60周年紀念特展暨座談會」時，提出「東海和平倡議」，前三個宣言就包括：一、相關各方應該自我控制，不升高對立行動；二、相關各方應該擱置爭議，不放棄對話溝通；三、相關各方應遵守國際法，以和平方式處理爭端。

馬英九表示，無論如何，台海情勢必須穩定，尤其在對日抗戰勝利暨台灣光復80周年的時刻，日本領導人尤其必須謹言慎行。他支持台日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境，這絕對不是台灣民眾所樂於見到的。

馬英九說，只有兩岸關係和平穩定，台海局勢才不會動盪，也必然不會發生高市早苗所說的緊張情況。他多次強調，兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。對日本政府的關心表示歡迎，但對高市早苗適得其反的躁進言行，必須表達立場，這才是真正守護台灣民眾的利益。

日本 高市早苗 馬英九

上一則

美台匯率聯合聲明 藍委轟賴清德說謊：恐難再調控穩定

延伸閱讀

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯

胡錫進罵高市「巫婆」 美駐日大使批：分不清是非對錯
反擊高市早苗涉台言論 中國駐美大使館也參戰

反擊高市早苗涉台言論 中國駐美大使館也參戰
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
紐時：中國重返戰狼外交 高市挺台遭威脅「斬首」

紐時：中國重返戰狼外交 高市挺台遭威脅「斬首」

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身