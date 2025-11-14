我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯鬆口期中選舉後 將與川普談2028接班議題

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

美台匯率聯合聲明 藍委轟賴清德說謊：恐難再調控穩定

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共同聲明指出，美國與台灣雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。(本報系資料照)
共同聲明指出，美國與台灣雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。(本報系資料照)

美國財政部和台灣央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委賴士葆表示，賴清德總統兩度親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，他轟賴清德「公然說謊」，也憂恐難再以調控匯率穩定物價。

根據共同聲明，美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處的協助下，美國財政部與台灣央行決定持續針對總體經濟及外匯事務密切磋商；雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。

聲明指出，雙方同意任何資本流動措施都不會以匯率競爭為目的，例如退休基金等其他公共投資工具，在海外投資是基於風險調整後的報酬與分散風險的目的，而非以匯率競爭為目的。在可能需要進行外匯市場干預的情況下，此措施應限於應對過度波動及匯率失序變動。美台一致認為透明的匯率政策與做法至關重要。

賴士葆說，在5月、10月，賴清德兩次親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，美國發布台美匯率聯合聲明，賴清德不惜不顧身份兩次公然對全國說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？

賴士葆憂心，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般聯合聲明，央行未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？

國民黨立委賴士葆。(本報系資料照)
國民黨立委賴士葆。(本報系資料照)

匯率 賴清德 央行

上一則

龐氏騙局逼死豐原5口案主嫌遭求刑15年 友嘆：1命才3年

延伸閱讀

槓韓國瑜吃藥說 謝志偉：台是武大郎 國共是潘金蓮、西門慶

槓韓國瑜吃藥說 謝志偉：台是武大郎 國共是潘金蓮、西門慶
黑白集／藍綠共同煩惱 黨魁都非稱職母雞

黑白集／藍綠共同煩惱 黨魁都非稱職母雞
G7外長會議聯合聲明 賴清德：維護台海和平已是國際共識

G7外長會議聯合聲明 賴清德：維護台海和平已是國際共識
遭點名應聲援沈伯洋 韓國瑜嗆賴清德：自己生病讓別人吃藥

遭點名應聲援沈伯洋 韓國瑜嗆賴清德：自己生病讓別人吃藥

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證