美宣布售台3.3億美元戰機航材 台防部：有助應處灰色地帶襲擾

美國國防安全合作局宣布，出售給台灣價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件。(軍聞社)

美國國防安全合作局宣布，出售給台灣價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件，台灣國防部 對此表達感謝，並強調將有助於維持空軍戰機戰備，提升應處中共 灰色地帶襲擾的能力。

美國政府恢復運作後，國防安全合作局（DSCA）宣布多項軍售 項目，其中包括川普政府上任後，首次公布對台軍售，內容為價值約3.3億美元的F-16、C-130等戰機航材零附件。台國防部表示，美國政府已於美東時間11月13日，就空軍「非標準航材零附件」對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

台國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之防衛能量，國防部表達感謝。此次供售F-16 等機型非標準航材零附件，除有助於維持空軍戰機戰備、鞏固空防；也可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲擾的能力。

DSCA新聞稿指出，台駐美代表處請求購買F-16戰機、C-130運輸機和經國號戰機的非標準組件、備用和維修零件、消耗品及配件、維修等相關服務，以及美國政府和承包商的工程、技術和後勤等服務，估計總價為3.3億美元。

DSCA表示，這些裝備將從美國政府的庫存做轉移，不會對美國的戰備狀態有任何不利的影響。DSCA並強調，這項軍售可改進台灣面對當前和未來威脅的能力，不會改變地區的基本軍事平衡。