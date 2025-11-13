回應韓國瑜「生病吃藥說」 沈伯洋：怎用政治口水應和他國恐嚇？

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸發布全球抓捕，沈伯洋14日從德國返台。(記者劉懿萱／攝影)

台灣民進黨立委沈伯洋 遭中國大陸發布全球抓捕，沈伯洋今(14日)早剛從德國返台。他受訪指出，立法院長韓國瑜 身為立院大家長回應不適當，當初李明哲 被捕時，他也曾在國際上聲援，國家利益擺在第一位，個人政黨都在國家之後，對韓國瑜態度感到訝異，並說會再跟韓國瑜講。

沈伯洋今在立院議場前受訪，被問及赴德國不怕陸方追捕、是否收到威脅？出發前是否有問外交部、國安會？沈伯洋說，他這次快閃赴德國聽證會，以中國反應來看，是中國被突襲，要快速反應、跟蹤應該沒那麼容易，出發前並未特別問哪些國家能不能去，但有跟外交部、國安會確認出國是否有無問題，沒問題就出國了。

媒體追問，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜聲援，結果賴總統卻被批評？沈伯洋說，韓國瑜作為立院大家長回應不適當，當初李明哲被逮捕，是因在微信寫文章「中國如何走向民主」結果中國以顛覆國家罪被判刑，李明哲政治立場應該跟自己不一樣，但立場就是聲援，也曾在國際聲援看能不能救李明哲，國家利益一定擺在第一位，個人政黨都在國家之後。

沈伯洋說，中國現在真正有通緝是國軍，請問要不要挺國軍？當然也要，至於國軍政治立場不是重點，不也是挺到底嗎？他強調，韓國瑜在此事選擇應該是很簡單的，不管政治立場、言論為何，一位國會議員怎麼可以接受另一個國家恐嚇，韓國瑜態度令人訝異。

沈伯洋指出，他遇到韓國瑜一定會講，韓還講到台獨黨綱之類的。第一，韓國瑜可能有誤解，民進黨現在是台灣前途決議文，台灣前途由2300萬人決定，請問誰會反對？中國說你是台獨就是台獨，說中國要走向民主，也會說你是台獨，贊成中華民國也說你台獨，做什麼事情，中國都說你是台獨。

沈伯洋指出，怎麼可能因為過往黨綱或台灣前途決議，就贊成對方對國民制裁，說不過去；更別說境外敵對勢力說法，這是刑法、反滲透法規定，是立法院訂出來的，如果有意見，作為立法院長可以促請黨團修法，中華民國法律已經直接定義境外敵對勢力，要廢就走正常程序，怎麼用政治口水應和其他國家恐嚇？

至於國民黨立委徐欣瑩稱，陸委會帶沈伯洋去中國澄清？沈伯洋說，按照徐欣瑩講法，就是帶他去說要投降，怎麼可能是他們會採取的立場，這說法昧於現實。