中方追緝聲中 沈伯洋抵德赴國會作證

記者蔡晉宇／台北13日電
沈伯洋臉書發文，說明他赴德國國會。（取材自沈伯洋臉書）
沈伯洋臉書發文，說明他赴德國國會。（取材自沈伯洋臉書）

中國大陸揚言對民進黨立委沈伯洋透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，沈伯洋昨晚在臉書上發布影片指，自己已經飛了16個小時到德國，將以台灣立委身分在德國國會作證。

對於遭大陸追緝，沈伯洋昨日上午回應，感謝各界關心，這件事「我個人的事小，但台灣的民主事大」。中國最主要目的，就是想要讓台灣人有所恐懼，「而我們要做的事情，就是讓這件事情到我為止」，要以守護民主自由的方式，讓中國不能夠再恐嚇台灣人。

沈伯洋上午才回應完，昨晚在臉書發布影片指自己人已經在德國。沈伯洋在影片中說，他知道中國現在對他展開追緝，一直說他不能夠出國，但他現在人就在德國國會門口，將以台灣立委身分為民主、自由作證。

此外，僑務委員會委員長徐佳青昨前往立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。就立委指世界台灣商會聯合總會去年在越南舉行活動遭中國施壓干擾，導致徐佳青無法出席。亞洲台灣商會聯合總會理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，徐佳青是否能成行，就此徐佳青表示，雖然新加坡是免簽國，但公務行程仍需官方同意。

徐佳青表示近期已與新加坡代表處接洽相關事宜，但「不太樂觀」，這與新加坡一貫立場有主要關係。徐佳青進一步說明，新加坡自認是華裔移民為主國家，認為僑委會去會影響僑民的認知，對方以此理由拒絕僑委會任何官員前往訪問，不只是委員長。

對於中國長臂管轄升級，中國與新加坡有簽署引渡協定一事，徐佳青表示一直都有密切關注各國發展局勢，也提醒僑民過境、轉機時要提高注意，特別是僑委會榮譽職人員，恐被列為長臂管轄範圍內。

