賴清德促韓國瑜聲援沈伯洋 藍問「誰才是總統」

中國大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統（圖）表示，期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴。韓辦則未回應。(記者林伯東／攝影)

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球抓捕。賴清德 總統昨天表示，大陸對台灣並沒有管轄權，而沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，因此期待立法院長韓國瑜 能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

賴清德昨天參加工總第79屆工業節慶祝大會，會前受訪時表示，韓國瑜應該要率領跨黨派立委來聲援沈伯洋，否則的話，「今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

賴清德也呼籲，大陸應該要展現大國風範，這種跨國追捕自由人士是不會為國際社會所接受的，不僅僅對兩岸的和平發展沒有益處，同時也會把台灣人民愈推愈遠。

韓國瑜辦公室至截稿前並未回應。陸委會昨強調，面對中國大陸跨境鎮壓行為，國人當然應該一致團結對外；沈伯洋身為我國國會議員，國會更應不分黨派維護自身尊嚴，勿讓中共 有分而治之的空間。

不過，對於賴清德喊話韓國瑜，國民黨立委王鴻薇直呼「三軍統帥毫無擔當」，難道韓國瑜現在是總統？民眾黨立法院黨團總召黃國昌也轟，民進黨整天喊抗中保台，卻只剩情勒在野黨一招。民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，中共意圖威嚇，令人憤怒也可笑，朝野應同聲譴責。

王鴻薇批評，賴清德保護自己同黨公職的方式，居然是第一時間要韓國瑜先發話；其實，從憲法上來看，賴清德不但掌握軍隊，還可以調動內政部警察系統，保護任何一位立委安危，都是賴總統分內之事。

王鴻薇指出，賴清德喊話韓國瑜，「難道要韓叫立法院駐衛警全體出動？對沈伯洋的維安要這麼吝嗇？外交部、陸委會都是幹什麼吃的？」平常抗中反中喊得震耳欲聾，現在遇到兩岸爭議還是只能找在野黨領袖幫忙發聲，「總統不工作，喊話立法院長，選賴總統到底要幹嘛？」

黃國昌表示，中共對台灣任何一位國民無權恣意通緝或抓捕，民進黨展現出來的態度卻是令人不敢恭維，行政院長卓榮泰上周答詢時稱「中共談的是空話」，賴清德卻在一周後期待韓國瑜聲援沈伯洋，「是卓誤判情勢、還是賴總統搞不清楚狀況？」

鍾佳濱則認為，中共意圖威嚇，要把台灣當作國內區域偵辦調查，如賴清德所言，包括韓國瑜在內，不分朝野都應同聲譴責中共把手伸進台灣跨境鎮壓，嚴重踐踏人權，若漠視此情況，「下一個受影響的就是你」。