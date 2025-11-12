我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

評／酸鄭麗文站上國共舞台 卓榮泰的橄欖園在哪

記者唐筱恬
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰在立法院備詢。(記者陳正興／攝影)
行政院長卓榮泰在立法院備詢。(記者陳正興／攝影)

行政院長卓榮泰日前面對NCC的四位委員被提名人全被封殺，才抱怨「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」。但話才說完，又化身「鬥雞」，一下酸最大在野黨主席、國民黨主席鄭麗文站上國共舞台，一下又與國民黨立委吳宗憲舌戰，令人不解卓揆的橄欖園到底在哪？

賴政府面對朝小野大的國會生態，原先採取對抗路線，卓榮泰已經前前後後對立法院三讀法案提出了七次覆議都失敗，成了政治史上「最愛覆議的閣揆」，也讓憲政陷入一再「覆議、釋憲」的僵局之中。

不過，就在民意全面否決大罷免後，理論上執政黨也應「翻頁」轉而尋求朝野合作路線，但卓榮泰嘴上稱合作，實際上卻不然。例如，這次被封殺的NCC委員名單，事先未探詢在野黨態度，也僅象徵性提一個有國民黨籍的NCC委員，何來有遞橄欖枝的誠意？

再者，卓揆既要強化朝野和解氣氛，卻又對在野黨痛加批判。例如針對鄭麗文參加白色恐怖秋祭一事，民進黨立委猶如撿到槍，昨天紛紛「做球」質詢，卓榮泰也接球接得不亦樂乎，以「蕭美琴站上國際舞台，鄭麗文卻站上國共舞台」狂酸最大在野黨主席。

卓榮泰11日與國民黨立委吳宗憲舌戰軍人加薪預算，被立委質疑「講這什麼話時」，卓竟稱：「我講中國話啦！台灣話！」也顯得情緒化，頗為無厘頭，卻無助化解朝野僵局。

包括明年度總預算遲未付委，以及多項人事案有待立院行使同意權，都是行政部門眼前的重大難題，也必須與在野黨持續溝通。就怕卓揆又切換「戰鬥模式」，朝野關係如何能好？

卓榮泰 國民黨 鄭麗文

上一則

評／沈伯洋案癥結在兩岸 賴清德豈無責任

下一則

太子集團設址101 在野批台淪詐騙島政府不作為

延伸閱讀

鄭麗文首與美互動 本周會谷立言 外界關注談國防經費

鄭麗文首與美互動 本周會谷立言 外界關注談國防經費
鄭麗文捲吳石風波 藍嗆綠大吃「轉型正義」自助餐

鄭麗文捲吳石風波 藍嗆綠大吃「轉型正義」自助餐
黑白集／拿吳石當助選員 滑稽的民進黨

黑白集／拿吳石當助選員 滑稽的民進黨
新聞評論／朝野共商人事 才是解決政治僵局的根本之道

新聞評論／朝野共商人事 才是解決政治僵局的根本之道

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣