評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

鄭麗文首與美互動 本周會谷立言 外界關注談國防經費

記者張文馨鄭媁、黃婉婷／台北11日電
國民黨主席鄭麗文可望本周會晤AIT處長谷立言，將是鄭麗文上台後首次與美方互動。 （本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文可望本周會晤美國在台協會（AIT）處長谷立言，這是鄭麗文上台後與美方的首次互動。國民黨保密到家，稱為尊重美方，會前不預設討論主題，會後視情況說明。AIT重申8月與國民黨立委溝通的論調，指AIT定期與跨政治光譜的領袖們會談，討論如何強化美台堅若磐石的夥伴關係。

國民黨表示，為尊重美方，雙方討論議題不預設立場，會後將視情況，適時對外說明。AIT則未進一步透露與鄭麗文會晤的規畫和細節。

據了解，不只美方好奇「鄭麗文現象」，也有歐洲國家的駐台辦事處透過管道聯繫想與新任最大在野黨主席接觸。國民黨發言人牛煦庭表示，鄭麗文上任以來，不只是AIT，也廣泛和各國駐台機構對話，每一次對話，不管是邀約或受邀，都可能針對不同領域或不同政策交換意見，如此互動本來就是常態。

牛煦庭說，縱然有惡意推定、或試圖扣上「紅色立場」帽子等雜音，都不會影響黨中央與駐台各單位互動的節奏。

各界預期AIT處長谷立言盼透過與鄭麗文會談，確認國民黨對國防特別預算的態度及立場。

鄭麗文先前接受法新社採訪時表示，台灣無法承擔將國防預算提升至GDP的3%以上，這可能會擾亂政府的支出計畫，並指「台灣不是提款機」，有保衛台灣的決心，但不是一張空白支票，須有合理的國防預算。

在對美立場上，鄭麗文多次表示，對外關係要秉持「對等」、「尊重」與「互惠」原則。她也提到，國民黨對外將堅持三大原則：第一，絕對不能讓台灣成為麻煩製造者；第二，不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品；第三，國民黨會擔起責任，積極為區域和平做一個和平的締造者。這是國民黨對國際社會最莊嚴的承諾。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，美國作為民主同盟的重要領導國，會與其他民主同盟國的主要政黨溝通，不只國民黨，AIT在台官員過去也經常與台灣主要政黨領導人會談。

鍾佳濱指出，AIT此次關注台灣未來的國防經費，行政院長卓榮泰已清楚宣示，願追隨川普總統所謂「民主同盟應共同負擔防衛責任」，因此台灣承諾會在2030年前達到GDP 5%目標，在此目標下，國內各主要政黨是否也能同樣履行，美國當然關切。他認為，鄭麗文可能會在未來會談中，向美方表達國會最大黨的立場。

