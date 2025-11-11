我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

花80億歐元換歐洲議會演說？蕭美琴：完全的造謠

記者曾思儒張文馨／台北11日電
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為台爭取最高榮譽。（記者林伯東／攝影）
2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會將登場。副總統蕭美琴出席授旗，並致詞勉勵代表隊以最佳狀態在國際舞台上發光發熱，為台爭取最高榮譽。（記者林伯東／攝影）

副總統蕭美琴上周前往比利時布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」位於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，前天一早她返抵桃園國際機場，昨天下午特別赴運動部為東京聽奧中華代表團授旗，也親自駁斥「花80億歐元換演說」的說法。

蕭美琴強調，網路傳出花80億歐元的消息「是完全的造謠」，是「完全不實的扭曲」，她強調說：「能夠去到歐洲跟各位關心台灣的議員發表看法，是許許多多前線外交同仁，長期努力的成果，同時是國際間很多朋友的幫忙。」

蕭美琴表示，赴歐演說呈現台灣在國際上受到愈來愈多的關注，有更多朋友願意協助。他也透露，最初原本是規畫視訊出席，兩周前外交部認為有空間爭取實體出席，中間有許多環節，最後一刻才確定可以順利進行，感謝外交部和前線外館同仁的努力。

此外，外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在IPAC年會發表演說後，他接受網路節目齊有此理專訪時說，IPAC的成員有很多是來自歐洲的議員，在歐洲議會舉辦活動需要申請，加上蕭美琴一行得到的禮遇，都是需要議會同意，不是說誰都可以這樣大搖大擺走進去。

過程中諜對諜，林佳龍說，要確保演說開始前到場，又不能太早出發以免走漏消息讓行程受阻。林指出，蕭美琴到歐洲公開演說代表的是一種新的方式和空間，過程中歐盟及相關歐洲國家要分別頂住中方的壓力。

林佳龍說，過去歐洲國家承受來自北京的很大壓力，但是歐盟最近開始強調戰略自主性，不能夠聽信中國的「一個中國原則」的版本，從G7外長等會議，到歐洲議會聲明聯合國大會2758號決議與台灣無關，歐盟有所謂「一中政策」，「也可以有『一台政策』」，俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲國家對台灣更有同理心，台灣自己在全世界的重要性也在逐步增加。

