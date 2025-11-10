我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

現身歐洲議會 蕭美琴：處境困難沒退縮 學者：是否成慣例考驗政府

台灣新聞組／台北10日電
副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於當地時間7日在布魯塞爾舉行的年會並發表演講。（美聯社）
副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於當地時間7日在布魯塞爾舉行的年會並發表演講。（美聯社）

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，昨抵台在機場分享此行感觸，她說，台灣國際處境一直以來都很困難，但「我們始終沒有退縮」。

蕭美琴與外交部長林佳龍結束布魯塞爾行程後昨天清晨返抵國門。蕭美琴在機場指出，這次是奉賴清德總統指派，代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲和來自各國的國會議員、公民社會代表以及媒體分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步理解和支持。

官員形容這是我國對歐外交的重大突破，蕭美琴指出，台灣的國際處境一直以來都很困難，有很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。

對於蕭美琴此行，朝野評價不一。身為IPAC共同主席的民眾黨立委陳昭姿則樂見，她看到蕭美琴能站在歐洲議會發表演說，確實是台灣外交突破。也凸顯綠營對於民眾黨抹紅及政治攻擊不攻自破。陳說，因民眾黨參與，台灣才得以在去年加入IPAC，對台灣站上國際政治舞台，無論她個人或民眾黨都非常樂見。

學者也表示樂觀其成，主要是目前對美國的外交困境，但也認為不應過度渲染歐洲議會的影響力；至於未來能否成為慣例或是其他組織仿效的作法，仍然考驗民進黨政府的能耐。

政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，蕭美琴過去駐美期間與民主黨互動良好，特別是在文化多元價值等方面，然而，目前美國兩大黨幾乎沒有共同價值，反倒是歐洲長期較為重視這些價值，「這是我們現在外交的困境，美國根本不鳥你的價值」。

嚴震生說，自己對蕭美琴出訪樂觀其成，但是同時也凸顯在對美關係，當前執政黨「有點稍微使不上力」。

政大外交系主任黃奎博表示，本次是IPAC商借歐洲議會的場地舉行年會，比利時政府同意讓蕭美琴（或以非正式方式）入境出席該場會議，對中華民國外交是個值得注意的進展，亦即透過「議會外交」的方式讓台灣重要官員，前進非邦交國與多國國會議員和政治人物互動。

但黃奎博也認為，這件事情不該被過分誇飾，例如包括前副總統連戰任內已曾公開出訪冰島、奧地利，前副總統吳敦義也曾經前往邦交國梵蒂岡；至於未來能否成為慣例、其他組織仿效的作法，又或者僅是曇花一現，仍然考驗民進黨政府的能耐。

民眾黨 民進黨 中華民國

上一則

蕭非歐洲議會邀請 藍批政治秀 學者：借場地頂多算偷渡

下一則

央視起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕 沈回「別妄想手伸台灣」

延伸閱讀

蕭美琴副總統的「煙火外交」口號再推新、仍無參與重要國際組織

蕭美琴副總統的「煙火外交」口號再推新、仍無參與重要國際組織
蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信

蕭美琴現身歐洲議會 中國駐歐盟使團：衝擊中歐政治互信
蕭美琴赴歐演說遭爆「交換說」 台總統府駁斥

蕭美琴赴歐演說遭爆「交換說」 台總統府駁斥
網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活