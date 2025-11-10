現身歐洲議會 蕭美琴：處境困難沒退縮 學者：是否成慣例考驗政府

副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於當地時間7日在布魯塞爾舉行的年會並發表演講。（美聯社）

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，昨抵台在機場分享此行感觸，她說，台灣國際處境一直以來都很困難，但「我們始終沒有退縮」。

蕭美琴與外交部長林佳龍結束布魯塞爾行程後昨天清晨返抵國門。蕭美琴在機場指出，這次是奉賴清德總統指派，代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲和來自各國的國會議員、公民社會代表以及媒體分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步理解和支持。

官員形容這是我國對歐外交的重大突破，蕭美琴指出，台灣的國際處境一直以來都很困難，有很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。

對於蕭美琴此行，朝野評價不一。身為IPAC共同主席的民眾黨 立委陳昭姿則樂見，她看到蕭美琴能站在歐洲議會發表演說，確實是台灣外交突破。也凸顯綠營對於民眾黨抹紅及政治攻擊不攻自破。陳說，因民眾黨參與，台灣才得以在去年加入IPAC，對台灣站上國際政治舞台，無論她個人或民眾黨都非常樂見。

學者也表示樂觀其成，主要是目前對美國的外交困境，但也認為不應過度渲染歐洲議會的影響力；至於未來能否成為慣例或是其他組織仿效的作法，仍然考驗民進黨 政府的能耐。

政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，蕭美琴過去駐美期間與民主黨互動良好，特別是在文化多元價值等方面，然而，目前美國兩大黨幾乎沒有共同價值，反倒是歐洲長期較為重視這些價值，「這是我們現在外交的困境，美國根本不鳥你的價值」。

嚴震生說，自己對蕭美琴出訪樂觀其成，但是同時也凸顯在對美關係，當前執政黨「有點稍微使不上力」。

政大外交系主任黃奎博表示，本次是IPAC商借歐洲議會的場地舉行年會，比利時政府同意讓蕭美琴（或以非正式方式）入境出席該場會議，對中華民國 外交是個值得注意的進展，亦即透過「議會外交」的方式讓台灣重要官員，前進非邦交國與多國國會議員和政治人物互動。

但黃奎博也認為，這件事情不該被過分誇飾，例如包括前副總統連戰任內已曾公開出訪冰島、奧地利，前副總統吳敦義也曾經前往邦交國梵蒂岡；至於未來能否成為慣例、其他組織仿效的作法，又或者僅是曇花一現，仍然考驗民進黨政府的能耐。