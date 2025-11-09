我的頻道

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

中國船闖金門禁限制水域 刻意匿蹤 遭疑台灣之盾破口

記者程嘉文、賴錦宏／即時報導
中國漁船曾越界到台方禁限制水域，且離岸邊相當近，圖為示意圖。(圖／民眾提供)
賴清德總統宣布打造「台灣之盾」，但位於前線金門的禁限制水域，對岸卻如入無人之境。國民黨立委陳永康指出，中方船隻對台方規定視若無睹，每天大量通過，甚至公然下錨或關閉定位，不僅造成汙染，更有刻意隱匿行蹤，持續對台偵測之虞，他每天多次上網掌握動態，「今年漢光演習以後，壓力愈來愈大」。

國防部長顧立雄日前證實有此狀況，表示國軍會適切應處。但陳永康質疑，金門防衛指揮部沒有執法權也無適切兵力，國防部、海委會、陸委會須聯合協商，向對岸溝通要求改善。

陸委會昨回應，中國此舉為破壞台海和平穩定現狀的挑釁作為，企圖單方面改變台海現狀，逐步併吞台灣，對此表達嚴正抗議，呼籲北京當局保持克制、停止無理作為。

記者昨天下午查詢AIS（船舶定位系統），在金門禁限制水域南側，共有14艘中國船隻航行中，8艘靜止不動；此外，不顯示船籍，處於航行或靜止的船隻，總數也超過20艘。

陳永康上周一質詢，外島水域安全也是「台灣之盾」一環，禁限制水域是金防部或海巡署責任？參謀本部作戰次長連志威中將說，由金防部整體規畫，禁限制水域狀況的應處，會整合運用海巡和金防部相關警戒兵力。

顧立雄說，國防部依兩岸人民關係條例29條畫設禁限制水域，但因金門過度靠近中國，跨過水域等於進入中國領海，因此以不升高衝突為原則，由海巡執行；中國船舶進入會適切應處，海巡與海軍還是互為支援。

陳永康說，禁限制水域不是領海，沒有無害通過權，但對方擺明「吃豆腐」，甚至下錨一、兩天，或不顧法規關掉AIS，海巡根本不可能每艘船都臨檢、驅逐，現況遠超台方負荷，國防部知不知道狀況？

顧立雄說，陸船進入禁限制水域，台方視其危害程度作適當應處，還是會作警告，再決定是否升高作為。但他也說，金門附近水域維持，海巡的確非常辛苦。

陳永康表示，國防部、海委會、陸委會必須合作溝通設法解套，也要向對岸轉達，不希望被占便宜到家門口，如此行為對雙方友好是一個障礙，且商船錨泊會排放汙水，對金門漁民不公平；關閉定位等於隱匿行蹤，恐對台方反向滲透觀察。

「國防部說的是理念。」陳永康說，現實情況是金防部根本無法應處，當天他質詢時秀出1小時前的AIS船隻定位圖，顯示在金門禁限制水域內，有15艘中國籍商船，其中10艘處於錨泊；關掉AIS不顯示船籍的商船與漁船，更高達30艘。

國防部 賴清德 國民黨

