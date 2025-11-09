林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

台駐美代表俞大㵢8日出席華府台灣同鄉會2025年感恩節餐會，並發表致詞。(記者陳熙文／攝影)

有線電視新聞網（CNN）日前報導指外交部長林佳龍於聯大期間在紐約設宴，但美國官員卻沒有出席，台駐美代表俞大㵢 8日形容該報導是「胡說八道」。

CNN日前報導林佳龍在紐約邀宴美國政要卻沒人到場，林佳龍日前表示CNN報導「事實證明是錯假訊息」，指有認知作戰的成分。

俞大㵢8日出席華府 台灣同鄉會2025年感恩節 餐會，他在致詞時表示，究竟台灣在經歷好的時期，還是壞的時期？他認為，這要取決於閱讀哪一篇文章，指現在有很多針對台灣的認知作戰。

俞大㵢雖然沒有點名哪一家媒體，但他在致詞中也特別提到CNN的報導，指那是很負面的報導，也形容那是胡說八道；俞大㵢表示，事實不是報導所說的那樣子，實際上當日的宴請非常成功。

俞大㵢在受訪時不願透露林佳龍見了哪些美國官員，不過俞大㵢表示，林佳龍訪問紐約期間，不是只有那一場宴請，並認為，林佳龍在聯大開會時訪問紐約有其意義。

俞大㵢說，當時那麼多國家的代表在紐約開會，台外交部長得以訪問紐約是過去沒有發生過的，也認為說，有互動的機會很好；俞大㵢說，台灣有提到CNN的這個報導的內容可能是來源不盡正確，該報導就做引用，這是令人遺憾的地方。