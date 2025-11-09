我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

蕭美琴赴歐演講 環時前總編：台獨跳得愈高死得愈快

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統蕭美琴歐洲時間7日在布魯塞爾歐洲議會的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）活動上發表演講。（美聯社）
副總統蕭美琴歐洲時間7日在布魯塞爾歐洲議會的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）活動上發表演講。（美聯社）

中華民國副總統蕭美琴歐洲時間7日應「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」邀請赴歐洲議會發表演說。對此，向來愛對時事發表評論的《環球時報》前總編胡錫進表示，歐洲議會竟允許台獨頭面人物進行分裂活動，這是一些歐洲政客配合台獨挑釁、刷存在感的惡毒伎倆。他並指，「正告台灣民進黨當局，他們需要認清台海山雨欲來的形勢」，「台獨跳得越高，死得越快」。

胡錫進8日晚在微信公眾號發文表示，歐洲議會竟允許蕭美琴在議會大樓裡從事台獨分裂活動，遭到中方強烈譴責。在他看來，「這件事是歐洲議會一些人配合台獨搞挑釁活動，朝著中國刷存在感的惡毒伎倆」。歐洲一些議員在反華方面非常活躍，「總是為自己能夠搞出一些動靜來沾沾自喜」。

胡錫進引述歐洲新聞網報導稱，反華組織「對中政策跨國議會聯盟」年會在歐洲議會登記為「成員活動」，並非議會主辦，無需事先批准演講者。台媒報導，蕭美琴行程與演講在出訪前秘密安排，利用機會宣揚台獨理念，鼓動歐洲支持台灣民主，加強安全與貿易聯繫。她聲稱，「國際社會反對以武力單方面改變（台海）現狀的立場怎麼強調都不為過。」

胡錫進批，隨著美國惡化對華關係，歐洲一些政客對華態度囂張，不斷升級反華言論，搞過去被視為「禁忌的活動」。部分議員降低挑釁中國的門檻，說話更加放肆，與台灣官方人士公開接觸增多。

胡錫進點名立陶宛，2021年允許台當局以台灣名義設立代表處，導致中立兩國外交關係降為代辦級，中方禁止立陶宛木材、乳酪與糧食出口。2024年5月，立陶宛總統瑙塞達承認此舉是「錯誤」，並未與他商議。

胡錫進稱，中方總體有效控制歐洲與台灣勾連局面，歐洲各國仍保持一中立場，偶爾宣揚「反對以武力方式單方面改變台海現狀」或象徵性派軍艦穿越台海，但挑釁大多烈度低，近年未出現比立陶宛走得更遠的情況。2024年，德國拒絕蕭美琴赴南部「私人觀光」，愛沙尼亞亦拒絕台當局效仿立陶宛設代表處。

胡錫進強調，這次蕭美琴在歐洲議會大樓從事台獨活動，並非向歐洲議會會議做正式演講，而是在反華組織「對中政策跨國議會聯盟」的年會做演講。他批，「它的惡劣處在於歐洲議會允許蕭美琴帶著她的官方身分進入議會大樓，並且在那裡發表演講。這是一個故意打出的擦邊球。」

胡錫進最後稱，「作為老媒體人想要正告台灣民進黨當局，他們需要認清台海山雨欲來的形勢，現在他們搞任何激進的挑釁都是在自我敲響台割據政權的喪鐘」，並威脅「台獨跳得越高，他們死得越快。」

胡錫進 立陶宛 民進黨

上一則

紐時揭中國「福建艦」對台灣可能用途 戰爭初期難發揮原因

下一則

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

延伸閱讀

蕭美琴赴IPAC演講後返台：台灣處境困難 但始終沒有退縮

蕭美琴赴IPAC演講後返台：台灣處境困難 但始終沒有退縮
蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡
蕭美琴IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾

蕭美琴IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾
蕭美琴訪歐洲議會發表演說 台外交部：詳情回國後說明

蕭美琴訪歐洲議會發表演說 台外交部：詳情回國後說明

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？