蕭美琴現身歐洲議會 陸方強烈憤慨 學者憂台「因小賠大」

副總統蕭美琴7日在布魯塞爾歐洲議會的IPAC活動上發表演講。（美聯社）

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，賴清德總統昨表示，台灣將與歐洲及其他志同道合的朋友堅決捍衛民主。中國大陸駐歐盟 使團發言人表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則；中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

賴總統在社群平台X以英文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

大陸駐歐盟使團發言人以答記者問方式回應表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。

大陸駐歐盟使團發言人稱， 反華組織「對華政策跨國議會聯盟」在歐洲議會大樓召開年會。歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，他嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響。

他表示，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎，歐方應以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，蕭美琴能以副總統身分演講，顯示IPAC會員對中華民國 的外交支持與重視；政治大學外交系教授黃奎博表示，後續北京當局可能在諸多國際場合封鎖台方，讓台方「因小賠大」。

左宜恩表示，台灣已是IPAC正式會員，蕭美琴在IPAC會員會議而非正式在歐洲議會大會上發表演講，但能以副總統身分演講，顯示IPAC會員對台外交支持與重視。即使不是在正式大會上演講，可預期對岸仍會表達強烈抗議或更具體的反制措施。

黃奎博表示，比利時政府同意讓蕭美琴出席該場會議，對台灣外交是值得注意的進展，透過「議會外交」，讓台灣重要官員前進至非邦交國，與多國國會議員和政治人物互動。蕭美琴在歐洲議會演講，這是部分事實，因為IPAC確實借用歐洲議會場地，但跟實際受歐洲議會邀請仍不同。中文表述故意不精確，帶給台灣民眾過多的想像，只有助內宣。

黃奎博說，此事不應被過分誇飾，這不是現任副總統首訪歐洲。1997年，時任副總統連戰便公開出訪冰島、奧地利，在抵達第3站西班牙前遭北京當局阻攔而取消訪問計畫；2014年，時任副總統吳敦義赴邦交國梵蒂岡 ，出席教宗若望23世和若望保祿二世封聖典禮。

黃奎博說，這次單點突破後，能否成為慣例或其他組織仿效的作法，或僅是曇花一現，考驗民進黨政府。後續中共當局可能在諸多國際場合壓制或封鎖台方，讓台方「因小賠大」。