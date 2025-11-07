我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

蕭美琴歐洲議會向IPAC演說 路透：罕見之舉 恐惹北京報復

編譯周辰陽／即時報導
副總統蕭美琴7日在布魯塞爾歐洲議會的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）活動上發表演講。(美聯社)
副總統蕭美琴7日罕見訪問比利時，並在歐洲議會舉行的議員會議上發表演說。路透指出，此行是台灣近年積極深化與歐洲關係的重要一步。

Euractiv報導，蕭美琴此行為歐洲議會議員「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）歐盟共同主席萊克斯曼（Miriam Lexmann）與庫塔（Bernard Guetta）邀請，抵達歐洲議會前不久才對外公布。中央社報導，蕭美琴向IPAC年度峰會峰會發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。

路透報導，台灣在歐洲唯一擁有正式外交關係的國家是梵蒂岡，但英國、法國、立陶宛、波蘭等國仍無視北京抗議，允許台灣現任或前高階官員訪問。雖然外交部長雖偶爾會訪問與無正式邦交的歐洲國家及其他地區，但像副總統這樣的高層級官員出訪仍相當罕見，因為可能引發中國報復接待的國家。

報導提到，前總統蔡英文預計下周前往德國柏林出席會議並發表演講。外交部長林佳龍9月兩度赴歐，先後訪問奧地利、捷克、波蘭和義大利。林佳龍本周表示，這是為了加強與歐洲的關係，外交部已成立歐洲工作小組。

總統府表示，蕭美琴此行由林佳龍陪同。中國駐歐盟使團未立即回應媒體的置評請求。南華早報指出，目前尚不清楚歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）是否事先知情。IPAC峰會以「會員活動」名義登記，而非議會主辦活動，因此不需要事先批准講者。

Euronews報導，歐盟成員國與大多數國家一樣，沒有與台灣建立正式外交關係，並遵循「一個中國」政策。不過，歐盟與台灣共享民主價值觀，並維持密切貿易關係，也反對中國以任何形式動用武力解決與台灣的爭端。這場活動共有來自約二十多個國家的約50名議員出席，由於安全顧慮極高，蕭美琴行程與演講在出訪前均秘而不宣。儘管蕭美琴並未正式在整個歐洲議會發表演說，但仍可能激怒北京。

