馬習會10周年…馬英九籲賴清德懸崖勒馬、喊話恢復國共對話

2015年馬習會，前總統馬英九（左）、大陸國家主席習近平（右）握手。(本報資料照片)

今天(7日)是馬習會十周年，原定下午在台北出席座談會的前總統馬英九 因身體微恙不克出席，在臉書貼出致詞。他強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。也期許中國國民黨 團隊恢復國共兩黨對話，，為台灣民眾穩定兩岸情勢。

馬英九指出，十年前的今天，自己和習近平先生突破重重障礙，在新加坡見面，在全球超過百家國際媒體、600位記者見證下，握手長達81秒。這是當時兩岸分治66年來，首次兩岸領導人會晤，雙方坐下來對談兩岸和平的未來，會談後共進晚餐，為兩岸搭起了一座和平大橋。

他表示，這場會晤備受國際各界肯定，各國政府都表示肯定與支持。美國國務院發言人柯比（John Kirby）聲明，「美國歡迎兩岸領導人會面及兩岸關係近年來的歷史性進展，台灣和平與穩定符合美國的重大與長期利益」。日本官房長官菅義偉說，日本期待兩岸直接對話，和平解決問題。歐盟則發表聲明，「馬習會令人鼓舞，展現兩岸和解過程中所建立的互信。」

2018年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩會晤，也參考了「馬習會」模式，地點選擇在新加坡。這些都顯示，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。不只兩岸好，對整個區域情勢，世界局勢也好。

馬英九強調，要藉此機會感謝中共中央總書記習近平先生，「當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤」。這場會晤為兩岸留下珍貴的遺產，特別是在十年後的今天回顧，這是「兩岸交流制度化」的最高實踐，兩岸的和平與穩定，讓兩岸人民都受惠。

他指出，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上，從海基、海協兩會的互動，到兩岸事務機關陸委會、國台辦見面，再到最高領導人會面，積極推動各項合作與交流。兩岸並簽訂了23個協議，涵蓋人民生活各個面向，我很自豪地說，在中華民國 八年總統任內，曾為兩岸帶來和平穩定。

但旋即表示，遺憾的是，從蔡英文前總統開始，民進黨政府提出不符合台灣民眾利益的「抗中保台」政策，兩岸關係邁入低迷狀態，交流幾乎中斷。到現任的賴清德總統更變本加厲，發表「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，違反中華民國憲法的兩岸定位，更將兩岸關係進一步推入谷底。

賴總統的台獨路線，遭美國學者批評為「魯莽領導人」〈Reckless Leader〉，為兩岸關係乃至整個區域情勢帶來高度不穩定，連帶讓世界局勢動盪。看到賴總統被批評，我非常感慨，為何「馬習會」十年後，台海情勢從不可能發生戰爭，到今天變成英國經濟學人雜誌所稱的「全球最危險的地方」？

馬英九表示，自己要再次呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。腳踏實地，努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域穩定。台灣主流民意已不再接受「抗中保台」，民意希望兩岸和解、兩岸和平，希望政府專心處理基本民生與經貿問題。

同時他也期許鄭麗文主席帶領的新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。未來如果國民黨能再次執政，能夠回到十年前「馬習會」的互信與基礎，再次為兩岸民眾謀福祉，為中華民族謀振興。