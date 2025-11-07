我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

北京放話「文物回歸祖國」台北故宮：皆中華民國財產

記者陳宛茜／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
故宮百年，兩岸各自表述；圖為台北故宮的故宮百年慶晚會，左二為故宮院長蕭宗煌。(記者陳宛茜／攝影)
故宮百年，兩岸各自表述；圖為台北故宮的故宮百年慶晚會，左二為故宮院長蕭宗煌。(記者陳宛茜／攝影)

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」的論述，故宮是否擔心對岸追討文物？蕭宗煌回應，故宮文物是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，並登記為中華民國的財產，「殆無疑義」。

伍麗華表示，北京故宮百年活動中，有民眾向記者表達「台灣的故宮文物最終會回歸祖國」，甚至有展覽的主題區寫著「遷台北返」。此外，大陸今年3月正式實施的「中華人民共和國文物保護法」，明訂流失文物追索和國際間文物返還合作制度，希望故宮強化文物歸屬的論述。

「兩岸各自表述。」蕭宗煌表示，不管是在政治上或是在國際場合，兩岸一向各自表述。故宮文物雖然源自北京紫禁城，但是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，登記為中華民國的財產，「這個是殆無疑義」。而那時候中華人民共和國還沒有成立，對岸沒有辦法說來台灣的這些故宮文物是他們的。故宮文物來台75年，已和台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。

立委陳秀寶詢問，中國大陸在國際之間強調「文化正統」的手法，會不會影響到台灣跟民主國家之間的文化交流？蕭宗煌表示，故宮會竭盡最大力量把故宮的文物推展出去，達成國際交流的目的。而國際上對台北故宮和北京故宮分辨得很清楚，因此故宮文物出國不會產生誤解。

另外，由於羅浮宮世紀劫案近日受到全球矚目，故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，多位立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌表示，故宮為國家一級關鍵基礎設施，依行政院國土安全辦公室指導，建置完整監控中心、駐衛警察及專責安管單位，實施多層次防護機制。

此外，故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練，昨天傍晚北部院區便舉行防竊預演，台北市警察局士林分局也參加，模擬多種高風險的竊盜情境，12日將由故宮副院長黃永泰擔任指揮官舉行正式演練。

立委葛如鈞指出，故宮安全預算超過1億元台幣(322.6萬美元)，卻僅靠四隻警犬夜間輪班守護國寶，「銅牆鐵壁只剩四條狗」？蕭宗煌回應絕非如此，故宮設有專業警犬隊，隸屬於駐警隊，為台灣博物館安全防護的創新作為。警犬隊的主要職責為強化院區巡邏、協助爆裂物及危險因子偵蒐及支援重大活動維安勤務。警犬隊的設置與訓練，與科技化偵防系統相配合。

故宮南北院防護機制包括實體防護、科技監控與嚴格門禁管制三大部分，涵蓋院區周邊環境、建築物內外部空間及展廳等所有重要場域。也嚴格落實所有施工人員的身份登錄與查核，確保施工區域的安全能進行全方位、無死角的監控與防護。

故宮 中華民國 華人

上一則

台腔英語遭禁播？TaiwanPlus爆歧視台灣人才 決策權集中外籍主管

下一則

趙少康大罷免2次亮票遭訴 檢求重刑 趙錯愕「絕非故意」

延伸閱讀

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過
大埃及博物館開幕 公民連署德國歸還娜芙蒂蒂頭像

大埃及博物館開幕 公民連署德國歸還娜芙蒂蒂頭像
屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查

屋崙加州博物館逾千文物被偷 FBI藝術犯罪小組介入調查
故宮百年院慶 院長蕭宗煌：感謝老故宮人與新故宮人 四代攜手同行

故宮百年院慶 院長蕭宗煌：感謝老故宮人與新故宮人 四代攜手同行

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切