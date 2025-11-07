北京放話「文物回歸祖國」台北故宮：皆中華民國財產

故宮百年，兩岸各自表述；圖為台北故宮的故宮百年慶晚會，左二為故宮院長蕭宗煌。(記者陳宛茜／攝影)

故宮 百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」的論述，故宮是否擔心對岸追討文物？蕭宗煌回應，故宮文物是在中華民國 合法政權的執政時代來到台灣，並登記為中華民國的財產，「殆無疑義」。

伍麗華表示，北京故宮百年活動中，有民眾向記者表達「台灣的故宮文物最終會回歸祖國」，甚至有展覽的主題區寫著「遷台北返」。此外，大陸今年3月正式實施的「中華人 民共和國文物保護法」，明訂流失文物追索和國際間文物返還合作制度，希望故宮強化文物歸屬的論述。

「兩岸各自表述。」蕭宗煌表示，不管是在政治上或是在國際場合，兩岸一向各自表述。故宮文物雖然源自北京紫禁城，但是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，登記為中華民國的財產，「這個是殆無疑義」。而那時候中華人民共和國還沒有成立，對岸沒有辦法說來台灣的這些故宮文物是他們的。故宮文物來台75年，已和台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。

立委陳秀寶詢問，中國大陸在國際之間強調「文化正統」的手法，會不會影響到台灣跟民主國家之間的文化交流？蕭宗煌表示，故宮會竭盡最大力量把故宮的文物推展出去，達成國際交流的目的。而國際上對台北故宮和北京故宮分辨得很清楚，因此故宮文物出國不會產生誤解。

另外，由於羅浮宮世紀劫案近日受到全球矚目，故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，多位立委質詢故宮的文物安保問題。蕭宗煌表示，故宮為國家一級關鍵基礎設施，依行政院國土安全辦公室指導，建置完整監控中心、駐衛警察及專責安管單位，實施多層次防護機制。

此外，故宮每年皆舉辦跨單位防竊、防災演練，昨天傍晚北部院區便舉行防竊預演，台北市警察局士林分局也參加，模擬多種高風險的竊盜情境，12日將由故宮副院長黃永泰擔任指揮官舉行正式演練。

立委葛如鈞指出，故宮安全預算超過1億元台幣(322.6萬美元)，卻僅靠四隻警犬夜間輪班守護國寶，「銅牆鐵壁只剩四條狗」？蕭宗煌回應絕非如此，故宮設有專業警犬隊，隸屬於駐警隊，為台灣博物館安全防護的創新作為。警犬隊的主要職責為強化院區巡邏、協助爆裂物及危險因子偵蒐及支援重大活動維安勤務。警犬隊的設置與訓練，與科技化偵防系統相配合。

故宮南北院防護機制包括實體防護、科技監控與嚴格門禁管制三大部分，涵蓋院區周邊環境、建築物內外部空間及展廳等所有重要場域。也嚴格落實所有施工人員的身份登錄與查核，確保施工區域的安全能進行全方位、無死角的監控與防護。