新聞評論／台軍購美遲不交貨 防衛韌性空談

國防部長顧立雄表示，明年應可看到F-16V飛返台灣。（本報資料照片）

賴清德 總統上任後，不斷把國安韌性、社會韌性掛在嘴上，並宣示明年國防預算將超過GDP的3%。但台灣向美國採購了大量軍事裝備，對方交運卻一延再延，包括66架F-16戰機一架都沒來。據稱，美國積欠台灣的軍事裝備總額已達6572億元（台幣，下同，約212.6億美元）。但國防部 近日否認，稱美方延宕交運的軍售 包括F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等三項，總額為2400多億元，非6000多億元。

仔細檢視，國防部的說法恐在打迷糊仗。積欠6000多億元的說法，來自美國會議員質疑，稱批准售台卻未交付的軍備價值達200億美元，換算約6000多億台幣。然而，僅66架F-16戰機，價值即2472億元；若加上飛彈和魚雷與其他項目等，美方絕不可能只拖欠2400億元，國防部顯在刻意隱瞞。

美方促台提升自我防衛能力時，急如星火；但論及軍售交貨，卻能拖則拖。以F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等三項為例，原應明年底完成交運，如今後兩項將拖至2028年；至於66架F-16，部長顧立雄只敢說「明年一定有飛機交運」。顧立雄說，魚叉飛彈與刺針飛彈都還在「計畫時程內」，並未延宕。事實上，所謂「在時程內」，是與最近一次修改後的期程相比；若依原始規畫，幾乎各項都落後。

以魚叉飛彈為例，2020年以戰備急需為由「插隊」立案。當時國防部稱，美方警告台海軍力失衡將在2025至2027年達到高峰，必須盡速補強戰力；飛彈可於2023年起服役，2025年全案完成。預算實際編出時，數量由32套變為100套，交運卻延至2025至2029年，已超過兩岸「危險期」，根本緩不濟急。今年已近尾聲，還不見任何一套魚叉飛彈來台。

F-16特別條例則明訂，執行期限至2026年。當時國防部表示，2023年交付首批兩架，2026年交完。但如今，美商只組裝完成一架，尚無法試飛。根據外電報導，F-16年產能不超過26架，各國未交付訂單超過128架；台灣不知哪年才能拿到全部戰機。

台灣的自製武器同樣波折不斷。潛艦海鯤號本月應該交船，卻卡在充電與控制系統整合的基本問題，如今還未曾下潛。何時可望克服障礙，海軍與台船都不敢預估。同樣是宣傳樣板的勇鷹高教機，去年與今年各應該交付18架，但漢翔今年4月才完成去年的進度。

蔡政府第二任起，國防預算暴漲，明年廣義支出將達GDP的3%，未來還要向5%邁進。總額1兆3000億元的「不對稱作戰及作戰韌性」特別預算，近期就要送到立院。民眾眼看軍費支出一飛沖天，實際交貨卻拖泥帶水，自然倍感質疑。網路社群充斥文章或短片，譏諷台灣成為軍購冤大頭，裝備又貴又爛，「軍購只是繳保護費」云云。這類網路文章不免簡化了問題，但物必自腐而後蟲生，多項政府大力宣傳的軍購卻進度不如預期，當然無法說服人民。

對美軍購交運延宕，一則是新冠疫情及俄烏戰爭的雙重衝擊，再則是美國軍工產業供應鏈的老化所致。美國政府未必想要賺「保護費」，但不代表美國軍工複合體不想發戰爭財。台方必須有能力分辨「亟需」或「非必要」的武器裝備，不能盲聽盲信，被洋軍火商牽著鼻子走。

更關鍵是，國際政治必須軟硬兼顧，不必一味諂媚某方，又一味仇恨另一方，使自己毫無迴旋餘地。付錢卻買不到武器，是愚不可及的事；即使未付錢，卻日復一日地空等，假裝將有一套強韌的防衛系統，一樣是愚昧的！