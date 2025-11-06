我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

APEC明年在深圳舉辦 陸堅持一中原則 台嗆無法交流

記者陳政錄、陳湘瑾、李人岳／台北6日電
陸委會副主委沈有忠。(記者季相儒／攝影)
陸委會副主委沈有忠。(記者季相儒／攝影)

APEC非正式領袖會議明年將在中國大陸深圳舉辦，大陸國台辦發言人張晗昨天表示，按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。外交部長林佳龍則說，APEC是共識決，若台方不同意，很多聲明都不能通過；陸委會副主委沈有忠說，大陸若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將無法進行。

林佳龍昨在立院答詢時表示，中國大陸去年在各國見證下，以書面保證台方平等參與且確保與會者安全，假如違反，台方將與友台國家一起反制；台方去年就預測，中國大陸一旦申請到主辦國就可能有小動作，台方今年在南韓就已和對方展開交涉，同時堅持不能由地方級官員去接機，以免在明年形成慣例遭矮化，國安會開始跨部會商討因應。

沈有忠說，陸委會料敵從嚴，也會提醒大陸若以不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行；陸委會將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與大陸競爭。

據澎湃新聞報導，大陸外交部發言人毛寧昨表示，在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是「中國台北」參與APEC的政治前提，「在這個問題上，中方立場是明確和堅定的」。

對於日本首相高市早苗在APEC非正式領袖會議期間會晤台灣領袖代表林信義，張晗說，日方行徑嚴重違背「一個中國原則」、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，「我們對此堅決反對」。

APEC 高市早苗 南韓

上一則

遠見高峰會／李開復：進入AI Agents時代 企業領導人務必推動變革

下一則

新聞眼／雙城奇謀 兩岸對弈暗藏朝野角力

延伸閱讀

中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與
APEC明年深圳舉辦 中國外交部重申「一個中國」原則

APEC明年深圳舉辦 中國外交部重申「一個中國」原則
中國抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

中國抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場
台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範

台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽