蘇起：台應開展兩岸對話 否則變局將成「殘局」

台灣國安會前秘書長蘇起5日以「百年未見的變局」為題，呼籲台灣各政黨協力開展兩岸對話，否則變局將成殘局。(本報系資料照)

面對當前美中台局勢，台北論壇基金會榮譽董事長、台灣國安會前秘書長蘇起5日呼籲台灣各政黨協力開展兩岸對話。他認為這是目前台灣局勢雪上加霜之下的唯一出路，否則變局即成「殘局」。

蘇起以台灣各黨應共同面對「百年未見的變局」為題在台北「遠見高峰會」表示，相對於各國領導人頻頻呼籲重視國際變局，賴清德總統在國慶「變局中奮起」的講話卻只談「奮起」 ，不談「變局」 ，令人遺憾。他認為，今天台灣的變局絕對是中華民國政府遷台76年以來所僅見，台灣人必須認真面對。

蘇起表示，此「變局」由深而淺依序為：

●變局一：最深而不顯的是西太平洋的美中軍力對比，已明顯向中共 傾斜。

美國軍事實力表面仍居全球第一，但因備多力分，年久失修，在西太平洋已失去相對優勢。當前許多作為只是掩飾而已。

蘇起指出，五角大廈年度報告(2020及2021年)早已指出「解放軍 有整套對台作戰選項，從封鎖到全面兩棲登陸，到占領部分或全部的台灣島或外島」。

此外，據傳統基金會2024 Index of US Military Strength報告，主力艦數：中400 vs. 美300艘；中方集中於近海，美分散於全球。戰機數：中1800 vs. 美1500。解放軍戰機半數為第四代戰機，美軍戰機均超齡，全壽期應為30 年，實均30餘年，如F-16為33歲，F-15為39歲， B-52為62歲，未來將大量除役。十年前美軍飛行員每年飛行時數最少200小時，近十年僅150小時。「 空軍最精銳單位，只有一半飛行員能執行部分的作戰任務」。空軍拿不出一個戰鬥機中隊有足夠的妥善率、戰力、信心能和對手國(即中共)較量」。國防工業的數量、經費、人力(僅剩三分之一)全部嚴重短缺，以致機艦及飛彈的研發、生產、維修都嚴重落後，狀況百出。

蘇起指出，五角大廈年度報告(2024年)稱，「解放軍已有多種陸基雷射武器可以破壞、重創、或傷害美國衛星」 。意即美國機艦飛彈可能既聾又瞎，失去戰鬥力。三位作者在2024博明(Matt Pottinger)新書中聯名寫道，「美國反封鎖能力落後十年」 ，因缺情監偵能力及指管通能力、缺轟炸機、無人機、潛艦及掃雷能力。

蘇起說，現任川普 國安會資深主任的簡以榮(Ivan Kanapathy)在博明書中說，「(如中共攻台)台灣需獨自抵擋兩個月，美軍才可能趕到」 。

●變局二： 川普引爆全球政治大地震。

蘇起表示，離震央愈近(如歐亞盟國)，所受衝擊愈大，愈遠(如中共)則愈安全。台灣雖遠猶近，且因百分百投靠美國，只能聽命全力配合。地震效應有：震央美國受創最重。 「紅而不專」的人領導多個部會。外宣機構大量被裁或削減預算。國安會人數幾乎減半，國務院(尤其華府總部)人數銳減1/5，重要職務懸缺至今未補。軍隊上下也正在清洗中。牽涉國安問題的部會鮮少召開協調會議，一切視川普喜怒而定。而川普正展開新一輪聯邦對地方的內部鬥爭。美國政府士氣低落，可想而知。

他說，美國正等川普拍板全球戰略是否轉向「收縮」 ，不再維持全球霸權。對台政策由2024年前的「抗中保台」滑向「軟抗中、不保台」 。盟國離心離德，如「台灣有事」，各國響應的意願與力度必然降低。

●變局三：美台不再有共同價值與利益。

蘇起說，川普及MAGA人士本就認為台灣不是美國的核心利益所在。川普有著名的「筆尖」說。現任國務院政策規畫處長Michael Anton早在2021年就在保守派Federalist撰文說明「台灣不是美國的核心利益」。

蘇起表示，川普一切以自己及本國利益優先，視台灣為「負債」，而非「資產」，不願犧牲美國軍人來保台，反而加緊虹吸台積電及相關產業，以免拖累美國。川普不屑民主，反而羨慕獨裁。

蘇起說，過去民進黨討好美國的「進步」價值觀，如同婚、變性、綠能等，現在恰是川普與MAGA極度痛恨的對象。

對於相關「變局」，蘇起提出結論表示，美國軍力下降，內部又自殘，更輕視台灣。它不但保台能力不足，連意願都大不如前。台灣依賴了76年的「美國必來救」假設已根本動搖。是到了重新戰略抉擇以主導自己命運的時候。

蘇起說，戰略抉擇機會曾在2014年第一次隱隱出現(知台的習近平剛上任著力打貪、兩岸關係好、台灣仍有實力、美國樂見) 。當時他力主「和」，並配合施明德、程建人、洪奇昌、焦仁和、陳明通、張五岳等幾位跨黨派先進推出「大一中架構」構想。惜因藍綠惡鬥方殷，且綠主「鬥」，藍寄望「拖」，「和」乃落空。現在時移勢遷，中不耐等，美不耐煩。

蘇起指出，台灣如仍執意「鬥」或「拖」 ，前途應不出兩結局；由美中兩強協商決定。由一強(即中國)用武力或其他方式決定。

蘇起表示，各黨實應少想2026或2028，多多關注並認真討論如何共同面對「百年未見的變局」 ，協力開展與北京對話，才能安然過渡到2028。對台灣而言，兩岸對話結果一定比美中交易更好，也更有尊嚴。

蘇起強調，如不「和」以自救， 「變局」即將成為「殘局」 ，靜等自己被兩強收拾。