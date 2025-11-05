賴政府放行 台北、上海雙城論壇終可登場 牽動雙北選情

台北市長蔣萬安（圖）5日前往議會專案報告輝達案等並備詢。（記者曾學仁／攝影）

台北、上海雙城論壇 一波多折，台北市長蔣萬安 昨天在議會證實，原本卡關的勞動局、水治理兩項交流備忘錄（MOU）已獲中央同意，但不少議員仍憂心破局，蔣萬安明確表示，「不辦不是選項，一定全力以赴」，雙城論壇是兩岸僅存官方交流管道，照往例可能辦在年底，可能為三天或兩天。知情人士說，北市議會目前開議，最可能舉辦時間為總質詢結束後的12月中下旬，蔣萬安可望再度登陸。

雙城論壇牽動雙北選情，台北市議長戴錫欽昨說，雙城論壇若能辦成辦好，有助蔣萬安明年連任選情，多數民眾樂見兩岸和平交流，希望兩岸官方唯一管道的雙城能繼續辦下去。

新北市議長蔣根煌透露，待輝達 總部處理告一段落，台北副市長李四川最快月底宣布備戰新北，蔣萬安、李四川具有相互拉抬選情的作用。

今年台北上海雙城論壇原訂9月25日舉辦，將簽署的兩項水治理、職能訓練MOU，先前因中央未正式核定卡關，北市府9月22日宣布緩辦，蔣萬安昨證實，中央陸續同意、回覆兩項MOU。

據了解，目前兩項將簽署的MOU，水治理MOU上海方已同意；職能訓練交流MOU則還在與上海磋商討論。

民進黨議員簡舒培質疑，外界先前都稱是中央卡雙城才緩辦，但應該是卡在上海方，蔣市府不要說是中央卡雙城。

副市長林奕華表示，目前職能訓練MOU還在跟上海磋商，9月22日之前，中央兩項MOU都沒有正式回覆市府，市府都有按照時程送，但MOU中央確定時間比較晚。

據了解，今年雙城論壇的兩項MOU是水治理交流和職能訓練交流，北市府當初送中央審查時，水治理MOU因要會同部會相當多，中央9月24日才正式回文；至於另一項職能培訓MOU，中央要求北市府修改幅度相當大，除內容超過一半以上要修改，連主題名稱都被要求修正，也是24日才回文同意，影響舉辦時間。

知情人士嘆，其實北市府就只是要針對職能培訓經驗進行兩市交流，並沒有要申請兩市學生或民眾赴對方城市工作，因這超出地方政府權限，但中央一直認為北市府要讓學生交流，所以要求修正幅度相當大。當初北市府眼看水治理MOU快來不及，9月22日才宣布緩辦雙城，其實市府宣布前也有問內政部，但承辦人員只說「會研議同意」，並非如陸委會副主委梁文傑先前所聲稱「初步達成共識」。