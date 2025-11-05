中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
明年APEC峰會在深圳舉辦，國台辦新任發言人張晗5日表示，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。（記者陳政錄／攝影）
美國國務院5日表示，中國主辦2026年深圳亞太經合會（APEC）非正式領袖會議時，台灣必須被允許充分且平等地參與。

路透報導，APEC是台灣所能參與的少數國際組織活動之一，明年11月在深圳舉行的峰會，正值台北與北京關係急遽惡化之際，中國對台軍事施壓行動持續升級。台北方面此前也抱怨，北京對於參與會議「附帶很多條件」。

中國外交部發言人毛寧5日表示，在一個中國原則下作為地區經濟體參與APEC，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是「中國台北」參與APEC的政治前提，「在這個問題上，中方立場是明確和堅定的」。

路透報導，美國國務院發言人指出，APEC成員國2024年已一致同意由中國主辦2026年峰會，APEC成員仍致力於所有成員在所有APEC活動中平等參與。這位發言人表示：「我們的最高優先事項是美國公民的安全與保障，將繼續敦促中國制定安全安排與措施，確保所有參與者在中國出席APEC會議時的安全。」

發言人進一步指出：「美國堅持所有APEC成員經濟體，包括在APEC稱為『中華台北』（Chinese Taipei）的台灣，都應依據APEC的方針、規則及既定慣例，充分且平等地參與，這一點已獲中國在提出2026年主辦APEC時確認。」中國外交部尚未立即回應詢問。

中國上一次主辦APEC峰會是在2014年，當時台灣在馬英九總統的領導下，兩岸關係較好，雙方簽署具有里程碑意義的貿易與旅遊協議。2001年，台灣則因出席代表人選問題與中國發生分歧，最終抵制了當年的APEC峰會。

