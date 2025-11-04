我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

冷眼集／軍備綁保台 賴政府吹噓過頭變全民卡債

記者 程嘉文
聽新聞
test
0:00 /0:00

政府誇稱「護國神兵」的新武器，遲遲不能服役，反而搭配預算增加，近年非新鮮事。3日在立院，雖然仍有民進黨立委忙於批評「中國認知戰」，但從黨團幹事長鍾佳濱強調「貨沒到手，不會付錢」，第一線自家人也有如此反應，可見如果處理不好，恐成新民怨。

官員大概很難服氣：軍事投資項目何其多，各自狀況不同，進度落後的案子不等於加錢的案子。武器愈來愈精密，研發過程中遭遇瓶頸，必須追加時間金錢，根本是家常便飯。更何況美國在疫情與俄烏戰爭之後，軍工供應鏈老朽的問題徹底暴露，美國自己也深為所苦，絕對不是蓄意要坑台灣。

這些論調理性上言之成理，但對納稅人而言，很難接受「其實沒啥大不了」的太平官態度。政府必須更努力，設法一定程度改善這些困境。而非雙手一攤，宣稱安心等候就好。

這種質疑與怨氣的出現，大部分要「歸功」前朝。極度擅長宣傳的蔡政府充分體會，把民眾對國防與國家安全的關心，與對政治人物的支持綁在一起，可帶來多麼大的能量。蔡總統任內，主持各項開工、成軍、下水典禮，次數絕對是中華民國史上第一。

宣傳機器奮力運作，讓民眾只注意新軍備帶來「保台」紅利，更以為台灣已躋身軍工強國，卻忽視軍費是極昂貴的開銷，武器開發更不可能保證「如期如質」。

這些當初太過樂觀、吹噓過頭的泡沫，許多就變成如今政府必須償還的「卡債」。

上一則

「蔡規賴隨」為何行不通？ 全因不解「順美」奧義只學一半

下一則

走不出情傷…35歲男砍傷、挾持前女友 當警面墜15樓亡

延伸閱讀

冷眼集／吳音寧掌台肥 不僅酬庸更曝綠營用人陋習 恐失民心

冷眼集／吳音寧掌台肥 不僅酬庸更曝綠營用人陋習 恐失民心
冷眼集／軍購延宕報告 軍方盡顯尷尬閃躲

冷眼集／軍購延宕報告 軍方盡顯尷尬閃躲
避免俄烏戰事升級 川普：暫不賣戰斧飛彈給烏克蘭

避免俄烏戰事升級 川普：暫不賣戰斧飛彈給烏克蘭
財報季黑馬？AI軍備賽升溫 尚未公布財報的Nvidia被點名最大贏家

財報季黑馬？AI軍備賽升溫 尚未公布財報的Nvidia被點名最大贏家

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉