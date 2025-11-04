我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

軍購冤大頭？台向美買F-16 已付48億美元卻零交機

記者程嘉文、林銘翰／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部長顧立雄（左）3日率官員列席立法院外交及國防委員會，針對軍購案延宕專案報告並備詢。（記者潘俊宏／攝影）
國防部長顧立雄（左）3日率官員列席立法院外交及國防委員會，針對軍購案延宕專案報告並備詢。（記者潘俊宏／攝影）

目前台灣對美軍購中，交付延宕的「榜首」是總金額約2400億元台幣（約77億美元）的66架F-16C/D Block70戰鬥機。今年3月第一架在美國舉行出廠儀式，但迄今不曾試飛，自然無法交機。國防部長顧立雄昨表示，不敢說一定能依約在明年底全數交機，但明年一定會有飛機交運。

但國民黨立委徐巧芯認為，從目前美方F-16的產能可知，明年底根本不可能造完。

近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，不僅在野黨立委批評，連民進黨團都看不下去。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱昨天都表示，對美軍購一切按照契約，「貨沒到手，不會付錢」，台灣要增強自我防衛能力，民進黨團也會要求行政部門落實預算執行，強化國防實力才能換得真和平。

立院外交及國防委員會昨天針對軍購延宕問題，邀請國防部報告。顧立雄與空軍參謀長李慶然說，台方採購66架F-16，目前已有50架排入在線組裝階段，估計年底前應有十架組裝完成，如果試飛順利就可交機；但因為系統整合問題，目前還沒有進行測試飛行。

顧立雄說，明年想要交完66架全交「不敢說」，但一定會有飛機交運。他也表示，因為美方進度延宕，所以台方從2024年度第一季，款項就開始緩付。

徐巧芯質詢，F-16已交了多少錢給美方？國防部戰規司長黃文啟證實，已繳48億美元，約合總價六成。國防部主計局長謝其賢則說，台方匯入軍購專屬帳戶，廠商須依工程進度支用，留在帳戶裡的錢以4％到4.25％累積利息，至於已得孳息，確實數字要回去算。

徐巧芯說，台灣之前簽約採購F-16的買主，包括巴林、斯洛伐克、保加利亞、摩洛哥，他們共訂71架，目前尚有62架未交機，加上台方就是128架。依據美國航太媒體分析指出，洛克希德馬丁（簡稱洛馬）公司在南卡羅來納州格林威爾（Greenville）的F-16生產線，年產量僅23至26架，要消化128架，還需要好幾年。

國防部 徐巧芯 民進黨

上一則

台灣在愛沙尼亞設代表處卡關 日媒曝光為1事談不攏

下一則

對台F-16V軍售延宕 洛克希德馬丁：與美政府合作加快時程

延伸閱讀

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關
美軍售F-16能否如計畫交付？台國防部：明年一定有飛機交運

美軍售F-16能否如計畫交付？台國防部：明年一定有飛機交運
顧立雄：美方成立專案辦公室 盡最大努力交運F-16V

顧立雄：美方成立專案辦公室 盡最大努力交運F-16V
徐巧芯批66架F-16V「什麼都沒有」 卓榮泰證實延遲交貨

徐巧芯批66架F-16V「什麼都沒有」 卓榮泰證實延遲交貨

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉