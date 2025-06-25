台教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

教育部再發布短影音強調，廣州暨南大學將從大陸地區高校認可名冊刪除，但已經在廣州暨大就讀的台灣學生不用擔心。(本報資料照片)

台灣教育部 於今年初大學校長會議時宣布，禁止國內大學與隸屬於中國大陸統戰部的學校合作或交流，包括廣州暨南大學等3校將不再採認其學歷。據聯合報了解，廣州暨大將自學歷採認名單中移除，自名冊移除後才入學，學歷將不獲採認，但針對已在廣州暨大就讀的學生，也提供回國轉學、隨班附讀等方案。

教育部長鄭英耀於今年初的大學校長會議提到，隸屬中國大陸統戰部的學校屬於特殊目的，並非學術取向大學，停止合作有其必要，未來教育部不會再採認學歷；至於目前已在這些學校讀書的學生，因不知情，且法令尚未正式宣布，過渡期間教育部會研議相關救濟程序。

教育部表示，由於現列於認可名冊內的廣州暨南大學自2019年起改由大陸地區統戰部管轄，考量台灣學生學習場域不應該有特定政治目的，爰擬將自認可名冊中移除，自認可名冊移除後始入學該校者，所獲學歷將不予採認；現已入學學生或畢業學生如符合大陸地區學歷採認辦法規定，仍可依程序申請學歷採認。

另外，教育部也針對現就讀廣州暨大的台灣學生提供轉學方案，欲轉學回台就讀大學，得依「入學大學同等學力認定標準」第9條及第4條規定，於寒暑假期間依規定向各校報考學士班轉學考，轉學考各校採獨招辦理，學生可至欲就讀學校的學務處或招生網站查詢；學生轉學回台後原廣州暨大所持的學分，學校可依學則辦理抵免。

又若教育部也提供隨班附讀，現已入學廣州暨南大學就讀的台灣學生，如於學期間返台，擬申請課程旁聽、隨班附讀等學習銜接需求，因不涉及學位取得，各校可依規定辦理。