賴講「國家」／游盈隆：罷免成意識之爭 打響第一炮

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，大罷免已上升至「台灣意識與中國意識之爭」。（本報資料照片）

大罷免 7月26日投票，賴總統隨即啟動「團結國家10講」首場就談國家主體性。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，大罷免已上升至「台灣意識與中國意識之爭」，公民團體從最早的毀憲亂政到反共護台，後續論述方向將是「台灣意識的全面覺醒」，賴總統論國家的演講，已經打響第一炮。

24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，藍綠陣營展開肉搏戰。游盈隆在臉書指出，不論最後罷掉國民黨幾席立委，國會席次結構的現狀，將難以維持；能不能一舉顛覆藍白國會多數，民進黨重獲國會主導權，更是眾所關切的重中之重。

游盈隆指出，賴清德 團結國家讓藍營如臨大敵，因賴執政13個月，總統聲望仍直逼5成，和前總統蔡英文當年處境完全不同。挾著如日中天的高聲望，與3階罷免同步進行團結國家10講，雖屬平行時空，但隔山打牛，威力驚人不在話下，肯定讓藍營雪上加霜，增添罷免結果的恐怖與不確定性。

談及賴清德昨晚以「國家」為主軸的影響，游盈隆分析，賴引用傳統政治學，強調台灣符合人民、土地、政府、主權玉大國家要素，當然是一個國家，中國不能聲稱擁有台灣。言簡意賅，販夫走卒都能心領神會，沒大問題。會中賴花了很多時間講台灣史，興致盎然，強烈的台灣意識瀰漫全場。

游盈隆提到，特別的是，與歷任總統相比，賴清德是最常將中華民國 、中華民國台灣、台灣並列，說「那都是我們國家的名字，都一樣響亮」。法理上，他是中華民國總統，他必須公開地接受中華民國的國名，這無可厚非，但經常講「中華民國台灣」就顯得畫蛇添足，沒必要。

他認為，比較恰當的說法應該是「中華民國或台灣是我們國家的名字」，沒必要再去扯甚麼「中華民國台灣」。畢竟中華民國台灣與中國台灣，並沒有根本的不同。事實上，多次全國性民調結果都顯示，關於國名，絕大多數台灣人都喜歡用台灣，而非中華民國，更別提中華民國台灣。

游盈隆認為，必須承認一個基本事實，也就是中華民國或台灣長期以來缺乏一個單一且清晰的國家認同，這是今天台灣或中華民國最根本的問題，也是有責任感的國家領導人不能迴避的問題。今天台灣正在上演大罷免，藍綠雙方戰得火熱，其中明講的或暗示的，不就是台灣認同與中國認同之爭嗎?甚至已上升至「台灣意識與中國意識之爭」。

游盈隆觀察，這一切都在進化中，公民團體的大罷免理由或論述已逐漸從最早的「毀憲亂政」到「反共護台」，後續不論怎麼發展，論述方向已逐漸明朗，那就是「台灣意識的全面覺醒」。從某個角度看，賴總統論國家的演講，已經打響第一炮。

他說，大罷免應師出有名，回到正軌，從台灣意識出發，會給人完全不同的感覺，也會有意想不到的收穫。