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美日韓軍演 美方罕見公布台空軍少將受邀觀摩照片

台灣新聞組／綜合19日電
美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習。台空軍吳佳興少將站在左側。（中央社）
美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習。台空軍吳佳興少將站在左側。（中央社）

美軍「紅旗阿拉斯加25─2」空戰演習日前登場，美方罕見公布台空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興少將，以觀察員身分受邀觀摩這次軍演。空軍司令部表示，涉外年度軍事交流均依計畫執行，細節部分不予評論。

美國太平洋空軍從6月12日到27日在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加25─2」（Red Flag Alaska 25-2）軍事演習。美國與日本、南韓等3個盟國的部隊有1500人共70架飛機，參與飛行、維修和模擬戰鬥等訓練課程。

美軍經營的軍聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（ＤＶＩＤＳ）16日發出照片，圖說寫道：「來自孟加拉、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、斯里蘭卡、台灣、加拿大、英國與泰國的空軍高階領導人於2025年6月13日聚集在愛爾門道夫與李查遜聯合基地的飛機跑道，參與高階觀察員計畫，觀摩正在進行的紅旗阿拉斯加25─2聯合軍演。」

美軍幾乎每年舉辦「紅旗阿拉斯加」軍演。事實上，負責國軍駐美Ｆ─16飛行員訓練計畫的美國空軍第21中隊，曾經在2010年參與過該演習，不過軍方並未證實是否有國軍飛行員參加該次演習。

退役空軍飛行員表示，台方駐美Ｆ─16機隊最初被限定只能在本土48州內飛行，逐漸放寬限制後，也會趁長途飛行訓練的機會前往當地。

這次美軍罕見公開參演照片，資深退役飛官分析，台方每次參與程度都不一定，甚至是否對外釋出訊息，可能都取決於當下國際局勢背景及美國官方、尤其是國務院的態度。

美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25...
美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩「紅旗阿拉斯加25-2」軍事演習，台空軍吳佳興少將站在左側。（中央社）

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