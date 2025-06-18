黑白集／AIT帶貨 黑熊賣防災盒發戰爭財

美日台「總長級兵推」（圖）結果，盡顯國軍乏謀無力，美國在台協會高雄分處隨即呼籲準備避難包。（記者曾原信／攝影）

美國在台協會（AIT ） 高雄分處呼籲民眾隨時備好避難包，以便在「突發狀況」時快速應對。網民關注AIT首見的「突發文」是否提醒備戰，按讚和轉傳數都是平常百倍以上。流量是金，黑熊學院搭便車推出新版防災必備盒，綠媒稱熱賣到斷貨。網友則諷刺，繼中共飛彈後，黑熊又發「國難財」。

黑熊學院成立時接受AIT補助，賣避難包增加收入；可惜與淘寶貨同款，人氣大減。這回趁AIT帶貨效應推陳出新，輕便新款更加精簡，成本降售價依然高貴。熱心粉專估算，成本頂多400元（台幣，下同，約13美元），加了「黑熊」商標可多賣近千元。

美日台「總長級兵推」隆重登場，AIT預告防災避難包活動。兵推結果，盡顯國軍乏謀無力；隨即見高雄分處呼籲準備避難包。避難包與兵推議題先冷後熱，國安會副秘書長也乘機上節目，大談全民防衛，跟著AIT「寓備戰於防災」。

除黑熊利用美國爸爸出貨，青鳥也宣稱：「大罷免 就是最好避難包」。各大社群平台親子、母嬰版都見熱議避難包，還有流淚教孩子避難的各式奇文。對比在台協會風行草偃，總統府的防衛韌性委員會簡直尸位素餐。

館長遊上海蓋過兵推議題。AIT不愧「帶貨王」，芒果乾推不動改賣避難包，重新炒熱兵推台海危殆，還能接上賴清德 國安簡報。境外勢力在台販賣恐懼，總是無往不利。