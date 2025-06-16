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防止武擴及國安考量 台無預警將華為、中芯列出口黑名單

記者林海／台北報導
台灣經濟部國貿署將中國兩大科技龍頭華為、中芯列為台灣高科技管制出口黑名單。圖為華為商標。(路透)
台灣經濟部國貿署將中國兩大科技龍頭華為、中芯列為台灣高科技管制出口黑名單。圖為華為商標。(路透)

台灣經濟部國貿署無預警更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，將中國科技大廠華為與中芯國際及其多家子公司納入出口管制對象；根據法規，台灣企業要向實體名單上的業者發送任何貨品都必須獲得政府批准，對於與華為、中芯有業務往來的台廠恐形成衝擊，甚至失去中國市場。

台經濟部國貿署表示，此次更新名單，是定期召開跨部會審查會議依據貿易法第13條授權，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，相關更新作業主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單。

國貿署指出，基於防止武器擴散及其他國安考量，名單新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國涉及武擴活動等601實體，其中亦包括華為、中芯等中資企業。

台經濟部表示，台廠商倘欲出口予實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口，海關也將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，將不予放行。

國貿署也提醒，廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。

彭博(Bloomberg News)15日報導指出，台灣經濟部國際貿易署網站14日公布的「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，已將華為、中芯國際及他們多家子公司納入其中。

查看國貿署網站，的確可查詢到包括Huawei (華為)、SMIC (中芯國際)等公司名，名單中還包括華為在日本、俄羅斯和德國等地多個海外子公司。

事實上，去年就已傳出華為迂迴採購台積電晶片，引起各方關注，也猜測經濟部是否會有進一步的封殺動作。

據了解，在華為供應鏈的台廠有聯發科、聯詠、穩懋、日月光，而中芯相關則有力旺、環球晶、欣興、崇越等，對企業來說，等同於被迫放棄與中國企業的往來，自行放棄部分市場，對營運形成衝擊。

台灣科技業者15日對此多不願評論，強調台商早在美國將華為、中芯列入黑名單後，即按規定與「敏感客戶」保持距離甚至停止供貨。

華為 俄羅斯 邊境

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