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館長上海喊兩岸和平、不打自己人 國台辦稱非「受邀」訪陸

特派記者陳宥菘／上海12日電
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館長11日上午前往徐家匯一帶，從徐家匯天主堂出發，沿途經過衡山坊，最後來到熱門網紅打卡景點武康大樓。（記者陳宥菘／攝影）
館長11日上午前往徐家匯一帶，從徐家匯天主堂出發，沿途經過衡山坊，最後來到熱門網紅打卡景點武康大樓。（記者陳宥菘／攝影）

網紅「館長」陳之漢首次訪問大陸，昨到徐家匯、南京路、外灘，今預計前往朱家角，豫園老城隍商圈，線上線下颳起旋風，館長在行程中喊出「兩岸一家親」，並稱希望兩岸永遠保持和平，「自己人不打自己人」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨也表示，預祝「陳先生」此行順利、順心。

館長訪陸昨天進入第二天，儘管上海正值梅雨季，細雨濛濛，沿途仍有許多大陸及台灣民眾追著直播到現場，與館長合照、交流，送伴手禮，讓館長直呼大陸人「很有人情味，像20年前的台灣」。

昨上午在徐家匯天主堂外，有大陸民眾詢問館長「你是哪國人？」館長當下未做出回應，在網路上引發批評。他事後說，「這是故意來問，其實我也敢講，我剛在直播裡面就親口講」，「我講了三次，我說中華民國，這全世界都知道。」

另，館長在外灘面對媒體問及上海台北雙城論壇時表示，兩岸要一直互相來往，希望雙城論壇趕快辦，展開對話，「賴政府不對話，總是要有人對話。我也來這了」。他接著喊出希望兩岸永遠保持和平，「自己人不打自己人」。他在直播期間不斷呼籲網友「自己到大陸看看」。

夜遊黃浦江時，館長再次喊出「兩岸一家親」，「這我最愛講的，人民一家親有什麼不好，我們現在是世仇」。

館長此行在兩岸掀起高度關注，抵達首日的10日晚間，館長自己的YouTube頻道直播在線觀眾高達20多萬人，此行至今兩天開啟的五場直播，總觀看數已超過500萬次，不包括同行直播的其他媒體。媒體人黃揚明昨也貼出數據顯示，館長首日直播（捐贈）金額破30萬元新台幣（約10萬美元）。

不過，行前號稱全程直播未能完成，例如昨晚前往黃浦江夜遊前停機約二小時。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「我看到陳先生昨天已經到達上海，預祝他此行順利、順心。」她也強調，「陳先生是自己和他團隊到上海旅遊」，否認館長此行是「受邀」赴陸。對此，館長昨簡短回應，「謝謝她」。

雙城論壇 中華民國 YouTube

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