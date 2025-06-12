台海兵推／「台灣組」 絕不啟戰守衛本島優先

2025台海防衛兵推11日落幕，參與人員出席最後記者會。(記者曾原信／攝影)

2025台海防衛兵推中，「紅軍」在初期「襲擾」階段，派遣艦艇闖入台灣12浬領海，台方卻不開火，堅持以並航方式試圖驅離。擔任「藍軍」主推官的退役上將、台前陸軍司令胡鎮埔解釋，當時仍處於灰色地帶威脅的情況，台方如果貿然開第一槍，可能造成衝突，正好授對方以柄。以軍事上俗話說，「敵人要的，我們絕對不給他」。

10日兵推第一動次的檢討中，台灣組表示，台方絕對不負起啟戰責任，避免把美日等友盟國家拖進去。管制組追問，台方領海被侵入，主權如何維護？管制組回答：「這是政府要考量的……請總統回答。」一時引起現場笑聲。因此，胡鎮埔在11日的記者會上，同樣被問及此問題。

胡鎮埔解釋，複合式威脅的第一線，由海巡署負責處置，軍方的原則為「不引發爭端、不升高衝突、降低敵對行為」，避免成為中共 藉機挑起衝突的藉口。

媒體追問，「台灣組」首日在應對中國攻占東沙島、公務船舶進犯台灣領海12浬時毫無作為，解放軍 奪取東沙島，台方為何不嘗試奪回？胡鎮埔表示，考量中共占領東沙島是誘使國軍海空救援，形成海空軍與解放軍變成「早期決戰」，考量不能讓東沙影響到台灣整體防衛，所以國軍並未馳援。

胡鎮埔強調，須以台灣本島防衛為優先，國軍對外島的守備規畫，多年來都要求獨立作戰，唯一例外是澎湖，因為澎湖一旦失守，對本島防務衝擊極大。

此外，「解放軍」未如外界一般預期直取台北，反而利用各離島為跳板，奪下澎湖、恆春半島與東台灣。主持推演的中華戰略兵棋協會理事長黃介正表示，解放軍在這次兵推中的行動，區分威懾、脅迫、懲罰、進犯等四階段，讓扮演台灣、日本 、美國的參演組，依據自身利益和用兵思維，針對設計情境作出回應。

面動紅軍侵台，台灣組出動不對稱戰力，全台布署無人艇，實施布雷作戰，空軍持續搶修受損的跑道，確保戰力，台灣本島的地面部隊也對登陸的解放軍進行掃蕩，駐守北部的國軍第三作戰區是防衛重點，確保中樞安全。