海峽論壇15日廈門登場 陸委會首度要求地方「勿出席」

國台辦宣布今年海峽論壇大會於15日登場，圖為2024年海峽論壇。（本報資料照片）

今年海峽論壇將在6月15日舉行大會，大陸國台辦昨日表示，各項籌備工作進展順利，也強調論壇仍堅持繼往主軸，包含「民間性、草根性、廣泛性」定位、設置四大板塊交流領域等。

本報系聯合報報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日表示，第17屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，並於15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。

她指出，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊。「目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利」。

公開資料顯示，今年的主題以及交流板塊，與往年一致。不過國台辦迄今尚未向媒體介紹台灣方面預計出席的嘉賓以及參加規模，但此前已傳出前總統馬英九 將出席。

海峽論壇創辦於2009年，號稱是兩岸規模最大的民間交流活動，去年第16屆論壇，台灣各界代表約7000人參會。

針對海峽論壇，陸委會每年都會發布新聞稿宣示立場，強調這是中共 對台統戰平台。今年陸委會特別建議地方政府「勿出席」相關活動、「不予核准」所屬人員出席相關活動，政策立場較往年大幅收緊。

旺報報導，陸委會主委邱垂正透露，去年對論壇態度是「不樂見」，今年更改「勿出席」是有些地方政府不好拒絕陸方邀請，希望陸委會給出一個不模糊的說法，讓他們能據此拒絕參加。

邱垂正在立法院備詢時說，曾與地方政府交換不少意見，以為去參加大陸會釋出利多，但這幾年下來大部分是口惠實不至，地方政府也漸漸少去了，目前也無地方政府正副首長提出申請。他認為，交流應該去統戰化，平時可以健康有序交流，但不要在人家設定的統戰平台去捧場，反而會陷入統戰陷阱，風險也比較多。