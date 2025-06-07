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在陸台師被除台灣身分 藍委：也該以同樣標準檢驗沈伯洋

記者屈彥、陳政錄、張曼蘋／台北6日電
對於被廢止台灣身分，在福建任教的台籍教師張立齊做出回應。(取材自海峽新幹線)
對於被廢止台灣身分，在福建任教的台籍教師張立齊做出回應。(取材自海峽新幹線)

在陸台籍教師張立齊於福建華僑大學任職，因持有大陸定居證，陸委會5日依違反「兩岸人民關係條例」，廢止張的台灣身分。中華鯤鵬會則遭質疑長期配合中國對台統戰，內政部6日表示，限期該會於6日前改善，但該會迄今均未報送會務改善的文件，因此內政部依據人民團體法第58條規定，核予該會解散處分。

陸委會日前解釋，若台灣民眾申請、持有大陸定居證，違反兩岸人民條例第9條之1，須除去台灣身分。而在福建華僑大學擔任教職的張立齊於2024年1月1日，自廈門市公安局出入境管理支隊取得大陸定居證。對此，陸委會副主委梁文傑昨表示，經確認後，已廢止張立齊的台灣身分。

對此，國民黨立委吳宗憲6日表示，陸委會最早設立的目的是兩岸交流，但怎麼把自己搞成像國防部，整天砲轟中國、砲轟台灣人民？陸委會就回歸陸委會該有的樣子，他只能說當初立法明確性不足地方，將來修法補足。

國民黨立委羅智強也說，民進黨立委沈伯洋家的公司做轉口生意，轉口中國生意有沒有獲利，算不算賺紅錢？民進黨要上綱兩岸關係，愛怎麼上綱就怎麼上綱，但不要雙標，應以同樣標準檢驗沈伯洋。

據大陸福建廣但東南衛視旗下涉台時事新聞欄目「海峽新幹線」，張立齊5日晚透過影片回應表示，「大陸真的是比台灣更民主更自由」，認為民進黨破壞兩岸關係，割裂兩岸人民。

此外，內政部表示，查「中華鯤鵬會」未依法令及章程規定，定期召開理、監事會及會員大會，因違反人民團體法相關規定，內政部前於今年5月13日核予警告處分，並限期該會於6月6日前改善，惟該會迄今均未報送會務改善的文件，因此內政部依據人民團體法第58條規定，核予該會解散處分。

內政部 民進黨 國民黨

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