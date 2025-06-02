陸委會控附和統戰將依法處理 旺中集團：遵憲護憲

第2屆海峽兩岸中華文化峰會5月28日在北京開幕，中國大陸方面聲稱逾800人出席活動。 （中新社）

陸委會昨指稱旺中集團代表於中國大陸舉辦的中華文化峰會中發表附和對台統戰宣傳作為，並將檢視其行為是否涉及和大陸黨政軍合作而有違反兩岸條例情況。台北中國時報回應，根據憲法及兩岸人民關係條例，台灣、大陸同屬一個中國，呼籲各界遵憲、護憲。

陸委會昨發布新聞稿稱，旺中媒體集團為求在陸發展利益，協助對岸辦理具統戰意涵之海峽兩岸中華文化峰會，並唱和北京當局損害國家主權，嚴重危害國家利益。並稱，大陸長期利用兩岸交流場合包裝對台統戰宣意圖，過去已提醒「海峽兩岸中華文化峰會」等以媒體與文化交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話、指導作為，已非單純文教交流性質，非政府樂見。

陸委會指稱，旺中集團一意孤行，為了一己私利，不顧社會觀感，發表傷害國家主權言論，甘願成為北京當局對台統戰的棋子，在此给予最嚴厲的譴責。政府也將檢視該等媒體集團行為，是否涉及和中共 黨政軍合作而有違反兩岸條例第33條之1的情況，依法處理。

不過，陸委會新聞稿並未具體指出，旺中集團代表究竟哪些作為遭政府認定為「損害我國家主權，嚴重危害國家利益」。

中時昨發布聲明回應：「根據憲法及兩岸人民關係條例，台灣、大陸同屬一個中國，台灣人就是中國人，本是中華兒女，這是我們一貫立場，呼籲大家遵憲、護憲，一起為兩岸和平及台灣未來打拚。」

兩岸條例第33條之1規定，非經各該主管機關許可，不得與大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為等。

大陸於5月28日與29日，分別召開「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。陸媒報導，旺旺集團總經理蔡旺庭在中華文化峰會上表示，「旺旺起源於中國台灣，發展於祖國大陸，我們永遠不能忘記自己的根，永遠不能忘記自己的歷史、文化、血脈和使命，我們就是中國人，我們感恩祖國給予的各項支持」。