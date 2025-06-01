我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

黑白集／賽龍舟變拚戰船 誰推台上火線

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
每年端午節，兩岸各自都有龍舟競賽。 （本報資料照片）
每年端午節，兩岸各自都有龍舟競賽。 （本報資料照片）

適逢台灣端午節連假，隨著聯合國教科文組織將端節列入人類非遺名錄，近年來不僅賽龍舟影像火遍全球，兩岸同場賽龍舟更是極少數未受反中意識形態干擾的交流，印證文化的根生力量，絕非政客所能阻滯。

在台灣，雙北、台南、台中、鹿港、高雄等地都有龍舟賽，吃粽子看賽龍舟，早已是人民端節生活印記；如今每年各龍舟隊，諸如「划蛋瘦肉舟」、「苦海女神龍舟」等諧音哏命名，也成為充滿台灣本土創意的新鮮看點。

在對岸，不僅連新疆、西藏都賽龍舟，還是全國運動會項目；同樣的，「廣州包租公，贏了桑拿房，輸了跪祠堂」、「廣東龍舟是救屈原，東北龍舟是陪屈原」等陸式笑話哏，更是年年傳頌。

兩岸間本該如同賽龍舟，不僅有著同屬中華文化的共同記憶，更是化異求同的起始點。如今卻是封禁兩岸交流的「賴17條」步步落實擴大，在端節前又傳政院發函禁軍公教申領持有大陸居住證，再添猜忌。

更讓兩岸人民難過的是，近年大陸戰艦猶如「下餃子」，台灣也耗巨資拚造潛艦；又新傳美國對台軍售總額將超過川普第一任，還施壓台灣在野黨勿反對增加國防支出，以嚇阻對岸。說白了就是，台灣既被逼交保護費，又要認命當火線敢死隊。

兩岸本該賽龍舟，如今卻是拚戰船，險境如斯，孰令致之？

端午節 餃子 新疆

上一則

館長登陸 陸委會忙潑冷水 名嘴：綠憂失年輕人選票

下一則

前副閣揆：美「大又美」允對台企加稅 關稅戰恐升級資本戰

延伸閱讀

新疆「旱地龍舟」衝上熱搜 網讚比賽「不摻一滴水分」

新疆「旱地龍舟」衝上熱搜 網讚比賽「不摻一滴水分」
謝鋒：美國反華勢力 企圖將台灣問題作為遏制中國工具

謝鋒：美國反華勢力 企圖將台灣問題作為遏制中國工具
黃國昌率民眾黨公職賽龍舟 成績4隊墊底

黃國昌率民眾黨公職賽龍舟 成績4隊墊底
端午節

端午節

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

2025-05-25 10:23
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台婦跌倒後離奇猝死 兒5日後才發現…醫師易疏忽奪命關鍵

2025-05-25 19:13

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡