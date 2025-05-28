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台網紅陳之漢擬到陸直播 國台辦：遵紀守法「完全可以像自己家」

記者陳政錄／北京即時報導
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網紅「館長」陳之漢日前表示自己將前往中國大陸探訪引發討論，也和八炯隔空論戰。(報系資料照片)
網紅「館長」陳之漢日前表示自己將前往中國大陸探訪引發討論，也和八炯隔空論戰。(報系資料照片)

網紅「館長」陳之漢日前宣布將赴中國大陸直播，但八炯（温子渝）也透過錄音指控館長去浙江義烏做跨境電商。國台辦發言人陳斌華28日對此回應，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，相信此行一定順利順心，「只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣。」

對於館長表態赴陸後引發的風波，陳斌華於今天上午主持國台辦例行記者會時，做出回應。

陳斌華首先抨擊「八炯」，稱其是「宵小之輩」，強調陸方的回應是，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，操弄反中抗中，阻撓兩岸交流，傷害兩岸同胞感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。

陳斌華說，大陸對於配合民進黨迫害台灣同胞的台獨打手幫兇，包括八炯，我們將終身追責，依法嚴懲。

接著，陳斌華態度放軟，回應關於網紅「館長」來大陸開直播的問題，他指大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山，品嘗各地特色美食，體驗燦爛文化、先進科技和多彩生活，基於善意實事求是的向兩岸受眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解。

陳斌華說，相信這位網紅（指館長）此次大陸之行一定會順利順心，只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣輕輕鬆鬆。

他說，「大家會發現大陸是美好的、先進的、安全的，大陸同胞是善良的、熱情的、親切的，只要來過一次，一定還想再來。」

日前，館長宣布要前往中國大陸探訪，強調自己不收錢，也沒有政治目的，並稱會全程直播，但八炯後續公布一段錄音，稱他的線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容中，陸方主動提到館長與到義烏做跨境電商有關。不過，館長隨後也反駁，自己連台胞證都還沒辦好，竟然就有中共官員出來講話，「每次說了都翻車你還信」。

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