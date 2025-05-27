台幣匯率26日升破30元大關 出口廠商憂難與日韓陸競爭

台幣兌美元匯率26日升破30元，收在29.935元，暌違兩年多收盤價再現29元。（記者黃仲明／攝影）

台幣兌美元匯率 26日收盤升破30元大關，收29.935元，匯價創下自2023年2月6日、暌違兩年多以來的收盤新高，再現2字頭。

在美元指數走弱、出口商月底拋匯等因素帶動下，26日台幣匯價升破30元。匯銀人士說，台幣匯價本月5日盤中最高一度來到29.59元，若本周突破這道防線，台幣很有可能進一步升破29元。

台幣月初演出快速升值大驚奇，外界一度認為央行 會守住收盤價不升破30元的防線，不少出口廠商也參考此價位，作為對國外買方報價的依據。台幣26日收盤價突破30元，出口廠商憂心忡忡。

台灣機械公會理事長莊大立、和大集團董事長沈國榮昨天表示，政府沒有把企業的心聲聽進去，台幣獨強，產業界無法跟日、韓、陸競爭，接下來恐出現裁員潮。

美國總統川普宣布對歐盟 加徵50%關稅的期限，從6月1日延後至7月9日。受此消息影響，歐元與亞幣走升，美元指數貶破99至98.93，為4月底以來新低，今年跌幅擴大至8.7%。

由於美元指數持續滑落，中央銀行調節匯市也遵守「柳樹理論」，26日一早台北外匯經紀公司的台幣匯價以30元整數開盤，升值2.3分；隨後15分鐘內就升破30元，再現2字頭匯價。台幣盤中一度升值1.66角，波動區間在30.04至29.857元之間。午盤央行進場調節，並請出口商配合縮小拋匯力道，但終場央行並未將台幣逆向拉回3字頭，顯示央行在美元指數偏弱之際，不硬碰硬、不主動出擊，但在關鍵時刻採「柔中帶剛」的行動。

今年台幣兌美元已經升值9.15%，升值幅度超越日圓、韓元、人民幣，不僅是最強亞幣，甚至超越歐元的9.38%。若從4月開始統計，台幣不到兩個月狂升3.247元、升幅10.8%，相當驚人。

「我真的生氣了」，身兼總統府資政的沈國榮說，台灣7成的企業靠出口，以機械設備或工具機廠為例，平均毛利率不到25%，如今匯率一下子升值近11%，剩下的獲利只能用來支付研發、管銷及業務等間接人事費用，連銀行利息都付不出來。