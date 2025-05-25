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黑白集／台積硬氣不想跪 賴政府呢？

黑白集
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美國商務部擬對進口晶片加徵關稅，台積電致函，亮出加稅就「慢慢蓋」亞利桑那廠底牌。（路透）
美國商務部擬對進口晶片加徵關稅，台積電致函，亮出加稅就「慢慢蓋」亞利桑那廠底牌。（路透）

美國商務部擬對進口晶片加徵關稅台積電致函，亮出加稅就「慢慢蓋」亞利桑那廠底牌，「不續跪」聲明震撼業界。不禁讓人民感慨：護國神山如此硬氣，賴政府呢？

台積電這份長達八頁的意見，重點包括台積在美設立先進製程產能及投資，有助美國出口成長、經濟安全、解決貿易失衡…，因此應豁免關稅，並拋出加速基礎建設審批等政策建議。相較川普一夕數變的關貿政策，台積電的回應，論述完整，有理有據。

事實上，從川普「解放日」對全球發動關稅戰迄今，各國已愈看愈明白，川普所謂「讓美國再次偉大」，根本就是沉迷於過往美國強大的經濟軍事實力，幻想能再次以威逼手段盤剝弱小。

也難怪，除了越南一度「搶頭香」掛號、印度迫於印巴衝突壓力傳對美讓步，就屬賴政府跪姿最華麗，不僅早早奉上全面加碼投資，沾沾自喜列為優先談判梯隊，更急著釋出「脫中入北」經貿戰略，卻連已經和美國談了什麼，都不敢告訴人民。

川普談及美中關稅談判，竟冒出「對統一與和平非常有利」，顯然心知肚明美中實力已面臨黃金交叉，「棋子」台灣隨時可能成為川普「棄子」。唯獨賴政府不察世局變化，側翼青鳥動輒出征「疑川」者，抗中大罷免更玩上癮，俗諺「蓋頭鰻，不知死活」，此之謂也！（轉載自聯合報）

川普 關稅 台積電

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