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谷立言：深化美台關係 讓和平再延續下一個45年

記者李人岳／台北即時報導
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台大國家安全暨戰略研究社舉辦「2025年青年國家安全論壇」，邀請AIT駐台北處長谷立言致詞。（記者曾吉松／攝影）
台大國家安全暨戰略研究社舉辦「2025年青年國家安全論壇」，邀請AIT駐台北處長谷立言致詞。（記者曾吉松／攝影）

美國總統川普上台後的美台關係備受關注，AIT駐台北處長谷立言24日表示，無論透過打造關鍵產業安全供應鏈、美台合作加強社會韌性或雙向投資深化美台夥伴關係，都將確保過去45年所守護的和平能再延續下一個45年甚至更久。

谷立言24日參加由台大國安社舉辦的「2025青年國家安全論壇」開幕典禮，他指出，美台關係建立在深厚經濟連結和共享利益上，並且因為美台人民情誼而更加堅韌，這樣的情誼禁得起時間考驗，橫跨美國歷屆政府、不同政黨，始終如一。他強調，台灣不只是地圖上的一個地方，也是這個區域可以效法的典範，蓬勃的民主社會，充滿能量的重鎮。

谷立言說，他身為AIT處長，優先的目標是安全、韌性與連結，過去兩個星期他去了一趟美國，目的就是要實現強化美台經濟連結，期間參加select USA投資峰會，總計有130家公司超過180人參與這場盛事，亮眼表現讓AIT相當驕傲。

谷立言並說，他也率領台灣訪問團，針對AI、半導體和無人機等三大產業，走訪美國好幾個州，其中包括環球晶宣布額外投資40億美元，使總投資額到75億美元，並在休士頓參加無人機博覽會，利用美台在AI的領先優勢，打造下一代全自動無人機。他強調，這三項產業至關重要，不但協助美台推動安全韌性連結的目標，也讓美國與台灣更強大安全繁榮。

谷立言強調，展望未來，無論打造關鍵產業安全供應鏈、雙方合作加強社會韌性，或雙向投資深化美台夥伴關係，都將確保過去45年所守護的和平能再延續下一個45年甚至更久；他強調，這份和平讓台灣有空間蓬勃發展，成為今天全球敬佩的經濟成功故事，只要一起努力，能確保下一代承接這成功故事，還能開創更輝煌未來。

谷立言 AI AIT

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