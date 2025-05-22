黑白集／消失的兩岸關係 關鍵在「境外勢力」？

賴清德就職周年談話罕見未提兩岸關係。（本報資料照片）

賴清德 總統就職周年談話罕見未提兩岸關係，只被動回應媒體相關提問。消失的兩岸關係，引發諸多揣測。府方人士解釋，因總統之前召開國安高層會議，就職周年前也有幾場國內外媒體專訪，已清楚表達兩岸看法，所以不再特別提及。

但賴清德談話歷數一年政績與未來方向，還拋出國安情勢簡報和主權基金等亮點，可見對這場演說的重視。而兩岸是總統重要職權，兩岸關係卻在重要的執政周年談話裡消失，是因為兩岸成績單不堪聞問？或如學者所說，兩岸關係已經嚴重到不能提？

賴清德演說，中共 必軍演，幾乎已成兩岸規律；從「聯合利劍」演到「海峽雷霆」，屢試不爽。但國安單位專為中共製造軍演消息，卻搞得解放軍 演不演都尷尬。陸委會上周又預告中共可能藉賴總統就職周年，利用軍演進行政治宣傳。這次賴清德乾脆讓兩岸關係消失，賭一賭老共演不演？

也有學者分析，賴清德可能被「外力」要求降溫，避免引起兩岸更多爭議。其實，3月賴清德界定中國大陸為「境外敵對勢力」，外媒指其動機是要爭取川普政府支持；現在美中降溫，外媒認為，不確定性讓賴清德不再提中國威脅看法。

如果賴清德講兩岸是要引美國關注，不講兩岸是要避中共鋒頭，或許關鍵都在「境外勢力」，不論是美國或中共。（轉載自聯合報）