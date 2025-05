台總統府發言人投書華盛頓時報：禦中侵擾不應曲解為推進台獨底線

賴清德總統就職滿一周年,總統府發言人李問投書美國媒體「華盛頓時報」。(擷取自華盛頓時報網站)

賴清德 總統昨(20)天就職滿一周年,總統府發言人李問日前投書美國媒體「華盛頓時報」表示,捍衛台灣民主,抵禦中國無端的侵擾,更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」,特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

李問以「台灣維護區域和平的決心堅定不移(Taiwan’s Commitment to Regional Peace is Strong and Enduring)」為題投書美媒。文章內容指出,儘管台灣持續謹慎地維持台海和平,國際社會未能倖免於部分誤導性的論述,意圖責怪受害者而非加害者:包括將台灣必要的防衛措施,指控為所謂「提高政治緊張情勢」。

以下為李問投書內容中譯

隨著賴清德總統就職一周年,值得重申台灣堅定而持續的承諾,致力於維護區域和平與繁榮,並與美國等國際夥伴緊密合作。

事實上,堅定維持台灣的自我防衛,以面對北京併吞台灣的公開企圖,並不是挑釁;改善台灣的法律及制度措施,因應中國日益嚴重的間諜活動,也同樣不是挑釁。

捍衛台灣民主,抵禦中國無端的侵擾,更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」,特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

相反地,這些符合常識的措施,面對中國持續的軍事威脅和其他漸進式的脅迫手段,對於保護台灣有其必要,而台灣長期以來,被評比為亞洲最自由的國家之一。

賴清德總統提出17項因應中國間諜與滲透行為的策略,就是為此做出努力。事實上,總統的致詞,主要集中在必要的體制改革上,並未詳細闡述台灣國際地位相關的問題。這些改革的主張包括針對現役軍人恢復軍審制度。

「境外敵對勢力」一詞,是2020年「反滲透法」中客觀的法律定義,指「與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體」。過去已執行超過四年,從《反滲透法》的觀點來辨識中國的各項威脅,已有許多前例。

國軍和政府機關多起共諜案,更凸顯這些改革方案的重要性。2024年,三分之二受起訴的共諜案件,涉及現役和退役軍人。該年度共諜案起訴人數,與2021年相比更是成長三倍,顯示共諜活動的增長。更有多位政府及立法院機構的政策幕僚,已遭到拘留。

這些事件凸顯,台灣必須嚴正反思現行制度須加強之處。在此脈絡下,台灣亟需國際夥伴提供具體解決方案協助,而不是相互指責。

將賴總統的政策貼上「挑起爭端」的標籤,不但不是事實,更呼應了北京的論調,亦即阻撓台灣強化防範間諜措施所需要的迫切行動——這些措施正是保護台灣及其國際夥伴的共同利益。

賴總統自去年五月就職以來,就明確表示台灣致力於擔當區域中負責任的成員。

台灣更透過增強對自身安全的投資,透過實力確保和平,現在國防支出已經成長到接近2016年的兩倍。同時,也建基於總統在兩岸議題上,維持穩健而有原則的領導力——既不挑釁,也不在壓力下屈服。

過去一年來,賴總統多次重申維持台海現狀,明確提及中華民國憲政體制,並公開表示,願意在對等尊嚴的情形下進行兩岸對話。另一方面,北京的軍事挑釁並不僅限於台灣海峽,大規模演習遍及整個西太平洋,甚至遠至澳洲附近海域。

由於台灣一直堅定維持現狀,意圖刻意曲解台灣立場的人,往往只能從台灣客觀描述中國威脅的字詞中,試圖尋覓所謂「挑釁」的證據。這些不實論調,忽略台灣對於維護和平的主動性以及動機。事實上,台灣比任何國家都更了解,台灣乃至於全球經濟所面臨的重大利害關係。

歷史向世人闡明,綏靖妥協的政策,只會招致侵略。台灣致力於避免犯下這些錯誤。刻意批評台灣自我防衛的行動,形容為局勢不穩的原因,只是為了推卸加害者的責任。這些錯誤的批評,未能正視中國的挑釁和擴張主義的野心。

這最終將為國際社會帶來更危險的後果。對台灣人民來說,犧牲自由永遠不會是我們的選項。