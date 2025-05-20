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蘇起：美國式微 台海情勢進險局 入行50年僅見

記者廖士鋒／台北20日電
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國安會前秘書長蘇起認為台海情勢進入險局，軍事上兩岸早已失衡。圖為我陸軍在台東實施操演。（本報資料照片）
國安會前秘書長蘇起認為台海情勢進入險局，軍事上兩岸早已失衡。圖為我陸軍在台東實施操演。（本報資料照片）

賴清德政府執政周年前夕，國安會前秘書長蘇起日前在連胡會20周年座談會上談到美中台和台海情勢。蘇起說，20年前是一個高點，現在走到最低點，是他「入行50年」來從未見過局面，用變局已不足形容，而是「險局」。

蘇起指出，他以美方資料為基礎，軍事上不僅兩岸早失衡，美國已不可能來救台灣，已是「力不如人」，再加上「東升西降」、川普對情報機構、援外機構的裁員等「自殘」做法，也已是「勢不如人」。

就「理不如人」的部分，蘇起說1990年代自己非常相信台灣民主，覺得這是中國人的第一步，可現在他覺得台灣民主「太爛」，完全就是「獨裁」。經濟上，1998年金融風暴時，台灣GDP與南韓相當，但現在南韓是台灣的兩倍半，這是因為相較台灣，南韓的政治鬥爭沒有影響經濟與國家定位，「所以我們這個制度不是好民主」。

蘇起強調，台灣的利基已全部消失，台積電「慢慢要走了」，且亞利桑那州長郝愷悌訪台時把Cluster（群聚）全部找來請去（美國），所以屆時要掏空台灣。至於台方國安會、外交部去接觸美國都「按錯鈕」，還在找民主黨以前的官員，所以美方「沒有關愛的眼神」，國際友人的幫忙也都沒了。

就領導人特質，蘇起直言「台獨領導人一代不如一代」，李登輝是老謀深算，說了不做（來不及）；陳水扁橫衝直撞，反而促成了連胡會，但起碼在連胡會之前，陳水扁還有胸襟表示祝福（連戰訪陸）。他以「女王」形容蔡，而蔡厲害在從李那邊學到凡事要先跟美國溝通；從陳水扁處學到凡事絕不衝到第一線；從馬英九處學到對內絕不道歉、不讓步。但蔡犯了「重大戰略性錯誤」，以為一切還是順風，「其實風向已經變了」。

對於賴總統，蘇起說，賴沒有李、蔡的國際素養、沒國安經驗、沒班底，「反而明目張膽不加遮掩，就是不夠聰明」。蘇起指，賴此時應整合內部，與大家商量怎麼辦，但是賴抓白（柯文哲）打藍，對大陸沒辦法，「碰到什麼事就打自己小孩」。他說，看不出出路在哪，因為台灣現在漂移了，「我們沒有權力的人在這邊叫，沒有用」。

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