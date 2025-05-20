新聞眼／強化融合 陸對台突出法律戰

中國大陸對的「賴17條反制之策，是強調「兩岸融合」。圖為賴清德總統就職滿周年，在總統府敞廳發表談話。（記者侯永全／攝影）

過去一年，國際局勢陡變，兩岸關係也有大變。因總統當選和正式施政以五二○為期，在一定意義上成了兩岸關係變局的關鍵點，觀察北京對台工作變局，有三個可能動向，即融合反制抗中、法律戰打響、方略細化成戰略。

賴清德總統就職一年，對中國大陸方面最為震動的是提出「賴17條」，在被認定為「反中抗中」綱領、大陸方面一輪大批判後，近期大陸的反制之策，是強調「兩岸融合」。

現在強調「兩岸融合」，理論來源是習近平 去年會見馬英九時提出的「5個共同」，即兩岸有「共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼」；實踐基礎是大陸14個5年規畫期中，在香港 和透過大灣區力推的陸港融合，即「香港與大陸融合發展」。

有關兩岸的融合，大陸智庫認定還在初步探索階段，會逐步推動，向社會、經濟、文化及政治層面推進。又因應中美關稅戰，最近進一步強調「深化兩岸產業鏈供應鏈融合」，向台商開放大陸內需市場等，是經濟層面的融合，另外還有文化、教育等領域，以及研究如何讓融合政策，惠及基層民生。

再看目前兩岸關係，因大陸對民進黨政府的定性，仍將堅持「鬥爭」，其中除廣為關注的外交鬥爭、軍事鬥爭外，新階段或突出「法律戰」。這一方面是緊盯台灣方面的修法動作，高度關注的是兩岸人民關係條例及港澳條例的修訂，關注台灣對兩岸往來、與港澳往來的新政策動向。更大的法律戰則是因應「賴17條」，可能要以修法來配合落實，即大陸智庫認定的「制度性阻斷」。

另一側面的法律戰，是陸方主觀動作。在大的涉台法律一時不會推出下，「兩高三部」的司法解釋將成近期法律戰的主要動作。所謂兩高三部，即最高法院，最高檢察院、公安部、國安部、司法部，這機構和部門組合已數度聯合發布涉台「意見」，如「懲獨22條」。

與其他司法體系不同，大陸司法解釋有獨特重要地位。中央和地方、立法機關、司法機關和行政機關，都是國家機關，依法行使不同法律解釋權。大陸法律學者認為，在兩岸法律戰層面，這些司法解釋，新的要求是展現大陸對台「合法、權威與可持續的」司法管轄權。

最後看方略細化成戰略。方略說的是「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，戰略說的是今年將要起草的「國民經濟和社會發展第15個5年規劃綱要和2035年遠景目標綱要」。方略是中共 對台工作總綱領，戰略規畫則是今年中共的政治大事。

有關方略，有不同的認識，通俗來講方略是一堆文件，而不是有具體條文的一篇文章。方略又是開放式和不斷更新的。依據中央台辦前主任劉結一的解釋，總體方略是18大以來「對台工作守正創新的寶貴結晶和根本指引」，也可解釋為習近平上任以來的對台政策思路，到20大時形成一分對台工作指南。

與過往不同的是，總體方略主要特徵是要求「牢牢掌握兩岸關係主導權主動權」。中共在批評過去治港政策「馬放南山」（指思想鬆懈麻痺）後，在第14個5規畫起草中設下了「港澳專章」。有說按總體方略，今年的第15個5規畫起草時，可能會有涉台的專門內容。