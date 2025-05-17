陸父子搭橡皮艇偷渡 登岸桃園「紅色沙灘」 自首才被發現

桃園市觀音海水浴場傳出有大陸籍宋姓父子自稱搭乘橡皮艇，從海水浴場左側沙灘上岸，海巡署北部分署立即實施灘岸搜索，並查獲一艘橡皮艇。由於此處是台灣陸軍列為實彈演習、防止解放軍侵台的「紅色沙灘」，今年2月25日249旅才進行演習，從此上岸讓國安神經緊繃。(記者陳恩惠／翻攝)

一對中國大陸籍父子前天下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，昨天上午自己報警，揚言要投奔自由；由於時值520賴清德 總統就職周年前夕，案件引發矚目。海巡署北部分署表示，目前全案報請桃園地檢署指揮偵辦，正深入清查嫌犯赴台動機等事證。

本報系聯合報報導，海巡署北部分署指出，昨早8時7分，第八岸巡隊接獲通報，2名中國籍人士自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。北部分署立即實施灘岸搜索，查獲橡皮艇一艘，北部分署回放雷達航跡，未發現不明目標。據悉，橡皮艇上有救生衣、油、划槳及水，父子自稱姓宋，為雲南人。

據中國時報報導，41歲的宋姓男子和17歲兒子，疑似從福建平潭出發，15日下午駕駛橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，過了一個晚上後，2人昨天上午自行打110表示要投案，對於為何赴台等多數問題都避重就輕，只說要「投奔自由」。海巡署接獲通報，立刻展開搜索，逮捕2人帶回桃園查緝隊偵訊，並發現橡皮艇上只帶了救生衣、2桶油、一支划槳及一罐礦泉水。

海巡署發現，這艘橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，目前已報請桃園地檢署指揮偵辦，海巡署及檢方都極為低調，不透露相關案情。

宋姓父子檔這次偷渡 的地點，讓國安單位高度重視，因時值520前夕，加上行政院長卓榮泰16日下午視察鄰近不到3公里的中油三接工程，且觀音海水浴場被軍方選為實彈演習、防止共軍 登陸「紅色沙灘」，像這種地勢平坦、共軍可能犯台登陸的紅色沙灘，全台共有14處。

大陸人士搭乘橡皮艇偷渡赴台已非首次，中國大陸籍王姓男子去年9月9日駕駛橡皮小艇，一路自浙江省台州市航行5天直闖台灣，同月14日擱淺新北市林口外海，向警消求救並自稱要投奔自由，與這次父子搭挺偷渡案件相當雷同。