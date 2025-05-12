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投資阿拉斯加天然氣管線？台灣擬向美年購600萬噸天然氣

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）。(記者陳熙文／攝影)
阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）。(記者陳熙文／攝影)

阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）12日表示，台灣未來擬向阿拉斯加採購600萬噸的天然氣，約占「阿拉斯加液化天然氣管線計畫」年產能的3成；鄧利維也表示，未來不排除出售天然氣給中國。

商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）11日至14日在馬里蘭州舉行；才在3月分訪台的鄧利維也出席高峰會，推銷阿拉斯加州的在地產業。

阿拉斯加州現階段希望與日、韓、台等國合作，投資價值約440億美元的「阿拉斯加液化天然氣管線計畫」，擬興建一條約800英里（約1287公里）長的輸送管，從北極圈以北的油田輸送天然氣至阿拉斯加南部，並在當地液化、運往亞洲。

據了解，該輸送管線目前預計2026年開工，並在2028年開始輸送天然氣；用於天然氣液化和出口等相關廠房設施則預計2030年完工。

由於財政部長貝森特（Scott Bessent）多次點名台灣，指川普總統希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫，台灣中油公司也已與阿拉斯加州政府公營公司AGDC簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」，台灣究竟會投資多少金額備受矚目。

鄧利維表示，他訪問台灣時與賴清德總統見過兩次面，也與多位台灣官員見面，並指出，台灣有意簽署合約，向阿拉斯加購買600萬噸的天然氣；鄧利維表示，這對阿拉斯加而言，將成為史上最大規模的天然氣採購。

鄧利維表示，阿拉斯加天然氣管線計畫預計年產2000萬噸的天然氣。台灣計畫的採購量達該管線年產量的3成。

鄧利維指出，他不確定台灣擬採購天然氣的具體金額是多少，但確定台灣希望每年採購600萬噸天然氣；鄧利維說，他不知道投資阿拉斯加天然氣管線計畫是否被列為台美貿易談判的條件之一，但認為，白宮的態度是鼓勵台灣向美國採購，項目包括天然氣，也認為，這可能是修正美台貿易不平衡的一部分。

至於中國有沒有可能成為天然氣管線的投資者之一，鄧利維認為，世界情勢現在瞬息萬變，美國有可能下周就與中國簽署貿易協議，徹底推翻現況；如果美中未來簽署貿易協議，內容要求中方採購美國天然氣，「我不認為任何人會反對中國採購阿拉斯加的天然氣」。

鄧利維說，他不清楚美中是否有討論到投資天然氣管線計畫，或討論到什麼範圍，但他認為，這是未來有可能發生的討論。

天然氣 阿拉斯加州 貿易協議

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