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銀行壓力測試考卷 川普關稅戰入題

記者廖珮君／台北12日電
金管會今年的銀行業壓力測試考卷，增加加壓情境。（本報資料照片）
金管會今年的銀行業壓力測試考卷，增加加壓情境。（本報資料照片）

金管會6日發出銀行業壓力測試考卷，與兩年前的公版版本相比有兩大差異，第一，首度新增對陸曝險加壓，第二，加重對國內不動產擔保品下跌模擬測試，新版本對大陸曝險及不動產集中度較高者，測試壓力加重，未過關將讓大股東面臨增資壓力。

金管會官員說，增加加壓情境主要是觀察國內外的重要經濟變動因子，包括川普關稅戰引發美中貿易紛爭，以及房市價量波動等，藉此做加壓模擬測試，以了解各銀行在面臨嚴峻挑戰時，資本是否足以承擔風險。這也是金管會將川普關稅戰衝擊，首度納入銀行業的壓力測試。

金管會每兩年都會做一次「公版」壓力測試，2023年是「升息風暴」，今年則是「川普海嘯」。2023年當年有3家銀行沒過關，這次情境測試大陸曝險和房市壓力，市場關注沒過關的銀行是否會較兩年前增加。

今年國銀「模擬考」新增對大陸曝險違約率測試，依國銀曝險對象適用的國際信評結果，被下調不同等級時的銀行違約率狀況，另外則是國內不動產擔保品下跌幅度加劇。其他總體經濟指標則包括國內外經濟成長率、失業率、利率水準等。

金管會要求各銀行需以去年底資本適足相關數據為計算基礎，計算壓力情境下的資本適足率和槓桿比率。其中六家系統性重要銀行（D-SIBs）需做兩年期壓力測試，7月底前交卷，測試結果未合格者，也需同步提報因應措施。以往各銀行多以增資、或發行債務性資本工具等資本強化方案因應，大股東將面臨增資壓力。

觀察金融業的大陸曝險，金管會最新統計，銀行、保險、證券等金融3業截至3月底對陸曝險8945.7億元（台幣，下同，約295億美元）、跌破9000億元關卡，創統計以來新低，較去年同期減少1425億元、13%，年減幅續擴大，其中以銀行業近一年對陸曝險大降逾千億元最多。

陸股4月初上漲，大致反映大陸人行的救市政策，後續仍需視中美關稅談判進展，但市場憂心，在外部關稅、內需雙重壓力未減，大陸市場經濟下行風險仍高，預期台資金融業恐續減降對陸曝險額。銀行局副局長王允中說，國銀對陸曝險持續減少，是因大陸經濟成長率趨緩，債務和房地產風險增加，使銀行對大陸市場持審慎保守態度。

至於3月底國銀對陸曝險占淨值比的前3大是中信銀、凱基銀和永豐銀，比率分別為56.8%、44.4和38.6；王允中指出，中信銀對陸曝險占淨值比逾5成，主因為中信在大陸做消金，業務較多所致。

不過，3月底銀行業對陸曝險占淨值比已降到17.6%，證券期貨投信業為1.36%，保險業曝險占可運用資金0.17%，3大占比指標幾乎都是史上最低。

關稅 川普 保險

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